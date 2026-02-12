Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Meniny má Perla
 Šport

12. februára 2026

ZOH 2026: Brignoneová získala zlato v super-G, Slovenka Jančová 21.


Tagy: Rebeka Jančová Federica Brignoneová

Super-G na Tofane mimoriadne preverilo technické zručnosti pretekárok. Výrazné problémy im robil úsek vo vrchnej časti trate, kde sa popálili viaceré ašpirantky na pódiové umiestnenie.



ZOH 2026: Brignoneová získala zlato v super-G, Slovenka Jančová 21.

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová získala prvé olympijské zlato vo svojej kariére. Tridsaťpäťročná Talianka vyhrala štvrtkové preteky super-G s náskokom 41 stotín sekundy pred Francúzskou Romane Miradoliovou, bronz si vybojovala Cornelia Hütterová z Rakúska (+0,52). Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová obsadila 21. miesto s mankom 5,10 sekundy na víťazku.

Brignoneová doteraz čakala na najcennejší kov spod piatich kruhov. Pred štyrmi rokmi získala striebro a bronz v Pekingu, v roku 2018 skončila v Pjongčangu na striebornom stupienku v obrovskom slalome. Dvojnásobná víťazka veľkého krištáľového glóbusu za triumf vo Svetovom pohári získala zlato po turbulentnom období. Brignoneovej štart na olympijskom svahu bol ešte donedávna neistý. Do súťažného kolotoča sa vrátila až 20. januára v Kronplatzi. V talianskom stredisku absolvovala prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej komplikovanou zlomeninou nohy, ktorú utrpela po páde na aprílovom domácom šampionáte. „Je to niečo neuveriteľné. Myslela som len na lyžovanie a na to, aby som dala zo seba všetko. Povedala som si, že je to všetko alebo nič. Nikdy som si však nepredstavila, že vyhrám. Je to niečo výnimočné. Nemala som pocit, že mi v kariére chýba olympijské zlato. Vedela som, že som dosiahla maximum, preto som bola pokojná. Považovala som sa za outsiderku. Stále som veľmi dojatá, cítil, ako mi v žilách prúdi adrenalín a je to silný pocit,“ uviedla nová olympijská šampiónka pre olympics.com.

Super-G na Tofane mimoriadne preverilo technické zručnosti pretekárok. Výrazné problémy im robil úsek vo vrchnej časti trate, kde sa popálili viaceré ašpirantky na pódiové umiestnenie. Spomínaný úsek vyžadoval správny balans rýchlosti a ideálnej stopy. Častým javom bol práve „výlet“ mimo líniu, strata rýchlosti alebo práve naopak, príliš rýchly nájazd, po ktorom sa pretekárky nevošli do ďalšej bránky. Z elitnej desiatky nedokončili Nemky Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, do cieľa tiež neprišla so štvorkou Rakúšanka Mirjam Puchnerová a rovnaký osud postretol aj nabudenú domácu adeptku na medailu Sofiu Goggiovú. Práve ona stavila na maximálne riziko, nabrala slušnú rýchlosť, avšak nezvládla terénne nerovnosti. Viackrát musela korigovať svoje postavenie na lyžiach a iba centimetre ju delili od pádu. Technická pasáž vyšla najlepšie Brignoneovej, ktorá v nej išla čisto a oproti súperkám nabrala stotiny k dobru.

Podobný príbeh ako Brignoneová mala aj Hütterová, ktorú počas kariéry zrážali dolu časté zranenia. V nedeľu obsadila 4. priečku v zjazde a od bronzu ju delilo 27 stotín sekundy. V super-G si to však vynahradila a brala prvú olympijskú medailu v kariére. Striebro jej vyfúkla špecialistka na túto disciplínu Miradoliová, ktorá je v hodnotení super-G na priebežnom 4. mieste v SP. Tridsaťjedenročná Francúzka uspela pri svojej tretej účasti pod piatimi kruhmi.

Jančová štartovala na svojej druhej olympiáde so štartovým číslom 40. Vylepšila svoje umiestnenie z Pekingu, v ktorom skončila v super-G na 39. priečke. Dvadsaťdvaročná Jančová dosiahla na Tofane najlepšie umiestnenie v kariére, keďže vo Svetovom pohári skončila najvyššie na 35. pozícii. „Myslím si, že som tam mala celkom dobré úseky. Super-G bolo veľmi členité, prichádzalo veľmi rýchlo a bolo veľa skrytých brán za vlnami, ktoré nebolo vidno. Potrebovali ste mať perfektný smer, pretože vzdialenosť medzi bránami bola veľmi krátka a bolo treba rýchlo reagovať. Keď som trochu netrafila smer, tak som automaticky bojovala s líniou. Celkovo to bolo fajn, pustila som sa do toho naplno,“ uviedla Jančová pre STVR Šport.

O historický moment sa postarala Sarah Schleperová, Američanka reprezentujúca Mexiko. Zjazdárka, ktorá o týždeň oslávi 47. narodeniny, sa stala prvou zástupkyňou alpského lyžovania so siedmimi účasťami na hrách. USA reprezentovala na štyroch ZOH v rokoch 1998 až 2010 a Mexiko v rokoch 2018, 2022 a 2026. Vo štvrtkovom super-G skončila na poslednom klasifikovanom 26. mieste so stratou 7,96 s.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - alpské lyžovanie

super-G - ženy:

1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:23,41 min., 2. Romane Miradoliová (Fr.) +0,41 s, 3. Cornelia Hütterová +0,52, 4. Ariane Rädlerová (obe Rak.) +0,53, 5. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) a Laura Pirovanová (Tal.) +0,76, 7. Elena Curtoniová (Tal.) +0,77, 8. Camille Ceruttiová (Fr.) a Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,03, 10. Malorie Blancová (Švaj.) +1,24,... 21. Rebeka JANČOVÁ (SR) +5,10


Tagy: Rebeka Jančová Federica Brignoneová
