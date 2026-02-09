|
Pondelok 9.2.2026
Meniny má Zdenko
09. februára 2026
ZOH 2026: Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do 2. kola na strednom mostíku
Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray.
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík pri svojej olympijskej premiére postúpil do 2. kola pondelkovej súťaže na strednom mostíku na ZOH 2026. V Predazze pristál v prvom kole na značke 102 metrov a so ziskom 124,6 bodu mu patrilo 22. miesto. V polovici súťaže sa usadil na čele Nemec Philipp Raimund (135,6), ktorý viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom, tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal (132,9).
Kapustík skákal ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Vo veku 18 rokov najmladší skokan v štartovom poli sa po svojom skoku dostal do vedenia a napokon si s prehľadom udržal miesto v elitnej tridsiatke. Za sebou nechal napríklad aj Rakúšana Stefana Krafta či Slovinca Anžeho Lanišeka. Najväčší favorit a suverénny líder Svetového pohára Slovinec Domen Prevc sa zaradil na ôsmu pozíciu (130,6), obhajca zlata z Pekingu 2022 na strednom mostíku Japonec Rjójó Kobajaši bol po 1. kole siedmy (130,8). Do 2. kola naopak nepostúpil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.
Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray. Historicky najlepšie umiestenie na ZOH v ére samostatnosti dosiahol zatiaľ Martin Švagerko, ktorý v Lillehammeri 1994 skončil na 25. priečke na veľkom mostíku. Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke. V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.
