09. februára 2026

ZOH 2026: Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do 2. kola na strednom mostíku


Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray.



ZOH 2026: Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do 2. kola na strednom mostíku

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík pri svojej olympijskej premiére postúpil do 2. kola pondelkovej súťaže na strednom mostíku na ZOH 2026. V Predazze pristál v prvom kole na značke 102 metrov a so ziskom 124,6 bodu mu patrilo 22. miesto. V polovici súťaže sa usadil na čele Nemec Philipp Raimund (135,6), ktorý viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom, tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal (132,9).


Kapustík skákal ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Vo veku 18 rokov najmladší skokan v štartovom poli sa po svojom skoku dostal do vedenia a napokon si s prehľadom udržal miesto v elitnej tridsiatke. Za sebou nechal napríklad aj Rakúšana Stefana Krafta či Slovinca Anžeho Lanišeka. Najväčší favorit a suverénny líder Svetového pohára Slovinec Domen Prevc sa zaradil na ôsmu pozíciu (130,6), obhajca zlata z Pekingu 2022 na strednom mostíku Japonec Rjójó Kobajaši bol po 1. kole siedmy (130,8). Do 2. kola naopak nepostúpil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.

Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray. Historicky najlepšie umiestenie na ZOH v ére samostatnosti dosiahol zatiaľ Martin Švagerko, ktorý v Lillehammeri 1994 skončil na 25. priečke na veľkom mostíku. Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke. V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.


