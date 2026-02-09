Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 9.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. februára 2026

ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry



Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024.



Zdieľať
ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry

Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na olympijskom turnaji v Miláne útočník Tomáš Tatar. Jeho asistentmi budú obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry. V pondelok popoludní, dva dni pred úvodným zápasom proti Fínsku, o tom informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach.

Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024. Pod piatimi kruhmi ho čaká druhá účasť, prvú zaznamenal pred 12 rokmi v ruskom Soči, kde boli naposledy prítomní hráči NHL, v ktorej vtedy v súčasnosti hráč švajčiarskeho EV Zug pôsobil. Tatar má na konte dovedna sedem účastí na MS, pričom v roku 2012 bol súčasťou strieborného tímu. „Písmeno na drese budú mať traja hráči, ale veríme, že lídrami tímu budú všetci,“ uviedol hlavný tréner SR Vladimír Országh.

Dvadsaťšesťročného Fehérváryho s o dva roky starším Černákom čaká olympijský debut. Prvý menovaný obranca Washingtonu Capitals sa predstavil v reprezentačnom drese na štyroch svetových šampionátoch. Černák hrajúci v NHL za Tampu Bay Lightning si zahral iba na domácich MS v roku 2019.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac (9. 2. 2026)
 Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO (7. 2. 2026)
 ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. 2. 2026)
 Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým (5. 2. 2026)
 Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska (3. 2. 2026)
 Cehlárik: Verím, že zabojujeme o úspech aj v konkurencii z NHL (2. 2. 2026)
 Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov (23. 1. 2026)
 ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu (14. 1. 2026)
 OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie (8. 1. 2026)



nasledujúci článok >>
ZOH 2026: Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do 2. kola na strednom mostíku
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 