Pondelok 9.2.2026
Meniny má Zdenko
09. februára 2026
ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry
Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024.
Zdieľať
Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na olympijskom turnaji v Miláne útočník Tomáš Tatar. Jeho asistentmi budú obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry. V pondelok popoludní, dva dni pred úvodným zápasom proti Fínsku, o tom informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach.
Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024. Pod piatimi kruhmi ho čaká druhá účasť, prvú zaznamenal pred 12 rokmi v ruskom Soči, kde boli naposledy prítomní hráči NHL, v ktorej vtedy v súčasnosti hráč švajčiarskeho EV Zug pôsobil. Tatar má na konte dovedna sedem účastí na MS, pričom v roku 2012 bol súčasťou strieborného tímu. „Písmeno na drese budú mať traja hráči, ale veríme, že lídrami tímu budú všetci,“ uviedol hlavný tréner SR Vladimír Országh.
Dvadsaťšesťročného Fehérváryho s o dva roky starším Černákom čaká olympijský debut. Prvý menovaný obranca Washingtonu Capitals sa predstavil v reprezentačnom drese na štyroch svetových šampionátoch. Černák hrajúci v NHL za Tampu Bay Lightning si zahral iba na domácich MS v roku 2019.
