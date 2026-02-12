Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. februára 2026

ZOH 2026: Ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyča vylúčili z olympiády pre prilbu s ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne



Heraskevič odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.



Zdieľať
ZOH 2026: Ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyča vylúčili z olympiády pre prilbu s ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne

Ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča vylúčili z účasti na ZOH 2026 po spore o jeho prilbu. Informoval o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Heraskevič odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.


Prezidentka MOV Kirsty Coventryová sa ho ešte krátko pred štvrtkovým štartom snažila osobne presvedčiť, aby súťažil s inou prilbou. Počas súkromného rozhovoru však Ukrajinec nezmenil svoj názor a na olympiáde sa tak nepredstaví. Podľa DPA mu odobrali akreditáciu. Heraskevič sa následne postavil pred novinárov. „Nedokážem to vyjadriť slovami. Cítim prázdnotu,“ citovala agentúra AP jedného z vlajkonosičov Ukrajiny na otváracom ceremoniáli.

Ukrajinec odmietol podľa MOV kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na prilbe. „Aj napriek niekoľkým rozhovorom a osobným stretnutiam, vrátane toho dnešného, odmietol pán Heraskevič pristúpiť k akémukoľvek kompromisu. MOV chcel, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Snažili sme sa nájsť spôsob, akým by si mohol pripomenúť svojich krajanov, ktorí padli počas ruskej invázie na Ukrajinu. Nejde o to, aký odkaz chcel odovzdať, ale ako sa o to pokúsil,“ uviedol MOV v oficiálnom stanovisku. Podľa oficiálneho stanoviska porušil olympijskú chartu a nariadenie, týkajúce sa politických posolstiev športovcov.

Gestá politickej povahy počas súťaží sú na OH a ZOH zakázané od roku 2021 podľa článku 50 Olympijskej charty, hoci športovci môžu vyjadrovať svoje názory na tlačových konferenciách a na sociálnych sieťach. Heraskevič si prilbu napriek tomu nasadil počas utorkových i stredajších tréningových jázd, keďže podľa jeho názoru neporušuje žiadne pravidlá MOV.

„Rozhodnutie nasledovalo po jeho odmietnutí dodržiavať pokyny MOV o vyjadrovaní sa športovcov. Prijala ho jury Medzinárodnej federácie bobov a skeletonu (IBSF) na základe toho, že prilba, ktorú mal v úmysle nosiť, nebola v súlade s pravidlami,“ citovala DPA zo stanoviska MOV.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 