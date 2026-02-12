|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Perla
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. februára 2026
ZOH 2026: Ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyča vylúčili z olympiády pre prilbu s ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne
Heraskevič odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
Zdieľať
Ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča vylúčili z účasti na ZOH 2026 po spore o jeho prilbu. Informoval o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Heraskevič odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová sa ho ešte krátko pred štvrtkovým štartom snažila osobne presvedčiť, aby súťažil s inou prilbou. Počas súkromného rozhovoru však Ukrajinec nezmenil svoj názor a na olympiáde sa tak nepredstaví. Podľa DPA mu odobrali akreditáciu. Heraskevič sa následne postavil pred novinárov. „Nedokážem to vyjadriť slovami. Cítim prázdnotu,“ citovala agentúra AP jedného z vlajkonosičov Ukrajiny na otváracom ceremoniáli.
Ukrajinec odmietol podľa MOV kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na prilbe. „Aj napriek niekoľkým rozhovorom a osobným stretnutiam, vrátane toho dnešného, odmietol pán Heraskevič pristúpiť k akémukoľvek kompromisu. MOV chcel, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Snažili sme sa nájsť spôsob, akým by si mohol pripomenúť svojich krajanov, ktorí padli počas ruskej invázie na Ukrajinu. Nejde o to, aký odkaz chcel odovzdať, ale ako sa o to pokúsil,“ uviedol MOV v oficiálnom stanovisku. Podľa oficiálneho stanoviska porušil olympijskú chartu a nariadenie, týkajúce sa politických posolstiev športovcov.
Gestá politickej povahy počas súťaží sú na OH a ZOH zakázané od roku 2021 podľa článku 50 Olympijskej charty, hoci športovci môžu vyjadrovať svoje názory na tlačových konferenciách a na sociálnych sieťach. Heraskevič si prilbu napriek tomu nasadil počas utorkových i stredajších tréningových jázd, keďže podľa jeho názoru neporušuje žiadne pravidlá MOV.
„Rozhodnutie nasledovalo po jeho odmietnutí dodržiavať pokyny MOV o vyjadrovaní sa športovcov. Prijala ho jury Medzinárodnej federácie bobov a skeletonu (IBSF) na základe toho, že prilba, ktorú mal v úmysle nosiť, nebola v súlade s pravidlami,“ citovala DPA zo stanoviska MOV.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá
ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá