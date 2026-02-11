|
11. februára 2026
ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá
Juraj Slafkovský vo svojom prvom zápase na ZOH 2026 potvrdil, že hrať pod piatimi kruhmi mu chutí.
Zdieľať
Juraj Slafkovský vo svojom prvom zápase na ZOH 2026 potvrdil, že hrať pod piatimi kruhmi mu chutí. Slovenský hokejista dal na predošlých hrách v Pekingu 7 gólov a po štyroch rokoch sa pripomenul opäť v Miláne. Dvoma presnými zásahmi pomohol zlomiť Fínov 4:1 a patril medzi najlepších hráčov na ľade.
Dvadsaťjedenročný útočník si pripísal aj asistenciu. „Neviem si to vysvetliť, snažím sa hrať takto stále. Kiežby som dal dva góly v každom zápase. Niekedy sa to nestane. Ale bol som na dobrom mieste v dobrom čase a len som strieľal. Som šťastný, že môžem v prvom rade pomáhať víťaziť môjmu tímu, mojej krajine a kamarátom spoluhráčom,“ povedal po zápase.
Slafkovský najskôr otvoril skóre po krásnej individuálnej akcii, potom sa presadil v presilovej hre, keď strelou švihom prekonal Sarosa. „Pri prvom góle som bol na mantineli, súper urobil chybu a natlačil som sa do bránky. Adam Ružička odviedol dobrú robotu, natiahol hráča na druhú žŕdku, nemal som to už ťažké. Poznám Sarosa, viem ako chytá.“
Hráč zápasu siahal aj na hetrik, ale v rozhodujúcej chvíli stratil hokejku. Jeho akciu však dokončil Ružička. „Našťastie tam Adam bol, doklepol to do bránky a mohli sme uzavrieť zápas.“
K tomu, aby Slováci odštartovali turnaj trojbodovým víťazstvom, pomohol aj brankár Samuel Hlavaj. Chytil 39 striel Fínov. „Začalo to veľmi dobre. Mal som veľa práce, postupne som sa do toho dostal a už to išlo samo. V druhej tretine to nebolo také náročné, to mi pomohlo. V hale je veľké teplo, takže som vtedy menej práce privítal. Keď nás zavreli v našom obrannom pásme, bolo to zasa náročnejšie,“ uviedol Hlavaj.
Z množstva zákrokov vyzdvihol dva, podľa neho tie najťažšie: „Jeden zákrok betónom v druhej tretine bol dôležitý a potom ďalší tiež betónom v tretej tretine. Niekto z Fínov to tam hádzal krížom popred bránkovisko a vtedy som to zastavil.“
A tak ako spoluhráči chválili Hlavaja, tak slovenský brankár pochválil hráčov pred ním: „Chalani predo mnou odohrali výborný zápas. Nebolo to len o mne. Odviedli výbornú robotu. Dohrávali Fínov, dostávali sme sa im pod kožu, potom už boli nervózni. Keď som z bránky videl ako hráme, nebál som sa o výsledok.“
