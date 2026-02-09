Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 9.2.2026
 Meniny má Zdenko
 24hod.sk    Šport

09. februára 2026

ZOH 2026: Vonnová utrpela v zjazde zlomeninu nohy, absolvovala operáciu


Vonnová stratila kontrolu už krátko po štarte, nekontrolovane sa kotúľala po svahu, až napokon dopadla na chrbát so skríženými lyžami pod sebou.



Zdieľať
ZOH 2026: Vonnová utrpela v zjazde zlomeninu nohy, absolvovala operáciu

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová utrpela v nedeľnom zjazde na ZOH zlomeninu nohy a podstúpila operáciu. Na základe stanoviska nemocnice o tom informovali agentúry AP a AFP.


Vonnová stratila kontrolu už krátko po štarte, nekontrolovane sa kotúľala po svahu, až napokon dopadla na chrbát so skríženými lyžami pod sebou. Krátko po príchode zdravotníkov sa ozýval jej krik od bolesti. Najskôr ju previezli na kliniku v Cortine, potom do väčšej nemocnice v Trevise, vzdialenej asi dve hodiny jazdy na juh. Podľa vyhlásenia nemocnice Ca’ Foncello bola „ošetrovaná multidisciplinárnym tímom“ a „podstúpila ortopedickú operáciu na stabilizáciu hlásenej zlomeniny ľavej nohy“. Americký lyžiarsky tím uviedol, že Vonnová je „v stabilizovanom stave a v dobrých rukách amerických aj talianskych lekárov“.

„Bude v poriadku, ale bude to proces,“ povedala Anouk Pattyová, športová riaditeľka amerického zväzu. „Tento šport je brutálny a ľudia by si mali pri sledovaní uvedomiť, že títo športovci sa vrhajú dolu horou neuveriteľnou rýchlosťou,“ dodala Pattyová.


Tagy: Lindsey Vonnová
