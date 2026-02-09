|
Pondelok 9.2.2026
Meniny má Zdenko
09. februára 2026
ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac
Tagy: Jozef Ninis
Vystúpenie na ZOH v Cortine d'Ampezzo bolo pravdepodobne aj posledné v kariére.
Zdieľať
Slovenský sánkar Jozef Ninis si nechal najlepší výsledok na zimných olympijských hrách na poslednú šiestu účasť. V nedeľu v Cortine d'Ampezzo skončil na 19. priečke a o jedno miesto vylepšil maximum zo Soči 2014, no po pretekoch mal zmiešané pocity, pretože chcel viac.
Slovenský rekordér v počte účastí na olympijských hrách, v Taliansku vyrovnal zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka, veril, že by mohol skončiť o pár stupienkov vyššie. „Cítim trošku sklamanie, cieľ bol byť niekoľko miest vyššie. Žiaľ, nevyšlo to. Dnešok hodnotím úplne inak ako včera. Podarilo sa mi dať dve celkom pekné vyrovnané jazdy a je to pre mňa super pocit,“ povedal. Mrzela ho najmä sobotňajšia prvá jazda: „Konečným 19. miestom som nejakú veľkú dieru do sveta neurobil. Moje papierové dedukcie aj to, čo naznačovali tréningy, bolo okolo 15. miesta. Včerajšia prvá jazda ma stála možno drahocennú desatinku, čo je už veľmi ťažké dobehnúť do cieľa.“
Ninis začal písať svoju olympijskú púť v Turíne 2006 a odvtedy na zimných hrách nechýbal. Slovensko reprezentoval aj vo Vancouveri 2010, Soči 2014, Pjongčhangu 2018 i Pekingu 2022. „Pred štvrtou jazdou hore na štarte to nejako na mňa doľahlo. Rozlúčili sme sa tam s trénermi, poďakoval som sa im za celé štyri ťažké roky, ktoré sme spolu strávili. Došlo na mňa, že je to moja pravdepodobne posledná jazda, tak som si to chcel užiť,“ vyznal sa.
Vystúpenie na ZOH v Cortine d'Ampezzo bolo pravdepodobne aj posledné v kariére. „Bolo to krásne, ale tá cesta bola veľmi veľmi náročná a ani sa mi nechce veriť, že je to už toľko rokov. Neľutujem, boli horšie aj svetlejšie momenty, tak to v tom športe je. Raz ste hore a raz zase dole. Ja som so sebou veľmi spokojný a ďakujem Bohu, že som to mohol podstúpiť. Som veľmi hrdý, že som mohol reprezentovať Slovensko,“ povedal.
Štyridsaťštyriročný veterán prežíval záverečné olympijské momenty priamo v dejisku aj so svojou manželkou Magdalénou, deťmi a priateľmi. „Bolo to veľmi dojímavé. Stretneme sa po pretekoch a veľmi sa na nich teším. Som rád, že sa podarilo podniknúť niečo také, mám obrovskú radosť. Deti na takomto veľkom podujatí ešte neboli, najmä olympiáde a myslím si, že to pre ne bude zážitok na celý život,“ dodal.
