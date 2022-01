ZOH ovplyvní klimatická zmena, viacero organizátorských miest je „nebezpečných“ pre zimné športy

Riziko spôsobené otepľovaním

Nedostatok a zlá kvalita snehu v Soči

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Budúcnosť zimných olympijských hier nie je nakreslená v ružovej farbe, skôr v pochmúrnej tmavej. Môže za to čoraz zreteľnejšia klimatická zmena. Výskumníci z britskej University of Loughboroug tvrdia, že z 21 miest, ktoré hostili ZOH od ich premiéry vo francúzskom Chamonix v roku 1924, až desať už nemôže byť hostiteľom zimných hier.Týka sa to napríklad amerického Squaw Valley, kanadského Vancouveru aj ruského Soči, ktoré sa nachádza na pobreží Čierneho mora."Tieto mestá sa podľa našej štúdie považujú doslova za nebezpečné pre zimné športy. Riziko je spôsobené otepľovaním atmosféry činnosťou človeka, ktoré v ostatnom období prudko vzrástlo a výrazne ovplyvňuje budúcnosť zimných športov nielen v netradičných dejiskách, ale aj v Rakúsku, Francúzsku či Nórsku," uvádza sa v hodnotiacej správe Univerzity v Loughborough, cituje z nej portál ORF."Zmena klímy sa neodohráva rovnomerne na celom svete. Univerzálne je však dokázané, že priemerné teploty stúpajú všade, aj v horských oblastiach, ktoré sú domovom väčšiny zimných športov. Tie sa budú musieť čoraz viac zaoberať nedostatkom prírodného snehu, respektíve jeho rýchlym topením sa krátko po napadnutí," pokračujú odborníci z Anglicka.Ako príklad zlých klimatických podmienok môžu poslúžiť najmä dvoje z ostatných troch zimných olympijských hier vo Vancouveri 2010 a Soči 2014. "Organizátori ZOH vo Vancouveri v hodnotiacej správe napísali, že najteplejšie počasie v histórii v regióne Cypress Mountains neumožnilo pripraviť všetky športoviská podľa pôvodného plánu. A v Soči bolo ešte teplejšie. Mnoho športovcov sa tam sťažovalo na nedostatok snehu, resp. na jeho nekvalitu. Súťažilo sa v ťažkom a pomalom snehu, v ktorom bolo náročné pohybovať sa podľa predstáv," tvrdí iná hodnotiaca správa pre Rapid Transition Alliance spred roka a pol.Vedci upozorňujú aj na fakt, že blížiace sa ZOH v Pekingu sa prvýkrát v histórii uskutočnia výlučne na umelom snehu a ľade. A zrejme sa to v budúcnosti stane pravidlom, pokiaľ to vôbec bude možné. "Mala by sa konečne začať vedecká diskusia o budúcnosti zimných olympijských hier a obmedzovaní vytvárania umelých prostredí na konanie športových súťaží v zime," dodávajú anglickí vedci.