Martin Bakoš si po odchode z KHL našiel nový klub, zahrá si v tíme českého majstra

Získali skúseného útočníka

Záujem oceliarov prišiel vhod

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš sa po odchode z klubu HK Soči z nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) rozhodol pre návrat do českej extraligy. Tridsaťjedenročný Spišiak v úvode aktuálneho týždňa po vzájomnej dohode ukončil zmluvu s ruským tímom z pobrežia Čierneho mora a stal sa voľným hráčom.A vzápätí zamieril do Česka, kde v minulosti odohral tri sezóny za Liberec. Teraz však bude hráčom majstrovského Třinca."Získavame skúseného útočníka, ktorého schopnosti sú na vysokej úrovni. Prial by som Martinovi, aby sa mu u nás darilo a pomohol tímu v ťažkej záverečnej fáze sezóny," uviedol na webe Třinca športový riaditeľ klubu Jan Peterek.Martin Bakoš hral v KHL okrem Soči aj za Vladivostok, Spartak Moskva a čínsky Kchun-lun. Krátky čas strávil aj v zámorí, kde v AHL za Providence absolvoval 16 súbojov s bilanciou 3+1. V českej extralige pôsobil v Liberci v ročníkoch 2014/2015, 2015/2016 a 2017/2018. Na Slovensku hral za Skalicu, Slovan Bratislava a v extralige aj za HK Orange 20."Nad návratom sme s rodinou rozmýšľali už dlho. V KHL sa možno nedohrá základná časť, takže keď o mňa oceliari prejavili záujem, ideálne to do seba zapadlo. Třinec je kúsok od Slovenska, má kvalitné zázemie, výborný tím, nádhernú modernú halu a skvelých fanúšikov," povedal Bakoš.