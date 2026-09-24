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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
24. septembra 2026
Zohavené telo v trezore, slobodomurári a tajomstvo z minulosti. Puncovaný muž
Jedna mŕtvola. Niekoľko nezvestných mužov. Tajomný svet slobodomurárov a dvojica vyšetrovateľov, medzi ktorými už dávno nejde iba o pracovný vzťah.
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Puncovaný muž je ôsmym pokračovaním série Roberta Galbraitha a zároveň ďalším krokom v príbehu Strikea a Robin.
Cormoran Strike a Robin Ellacottová sú späť. A tentoraz ich čaká prípad, ktorý sa začína mimoriadne znepokojivo – v trezore londýnskeho obchodu so striebrom objavia zohavené telo. Polícia sa spočiatku prikláňa k názoru, že ide o odsúdeného lupiča. Lenže Decima Mullinsová je presvedčená o niečom inom. Domnieva sa, že mŕtvy muž je jej partner a zároveň otec jej novonarodeného dieťaťa, ktorý za záhadných okolností zmizol. A tak do prípadu vstupujú Strike a Robin.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Strike dostal pomerne jasnú úlohu: zistiť, komu patrí telo nájdené v trezore. Lenže pri Cormoranovi Strikeovi sa veci len málokedy vyvíjajú jednoducho. Obchod so striebrom totiž nie je obyčajný. Nachádza sa v blízkosti Freemasons' Hall a špecializuje sa na slobodomurárske strieborné predmety. Vyšetrovanie preto postupne preniká do sveta symbolov, tajomstiev a ľudí, ktorí majú svoje vlastné dôvody nechcieť príliš veľa hovoriť.A čoskoro sa objaví ďalší problém. Existujú aj ďalší nezvestní muži, ktorí by mohli zodpovedať profilu človeka nájdeného v trezore.
Strike a Robin tak musia postupne prechádzať jednotlivými stopami a zisťovať, komu vlastne mŕtvola patrí. Z jednej záhady sa stáva niekoľko navzájom prepletených prípadov.
Popri samotnom vyšetrovaní pokračuje aj druhý príbeh, ktorý fanúšikovia série sledujú už od prvého dielu. Cormoran Strike a Robin Ellacottová. Ich vzťah sa počas siedmich predchádzajúcich kníh výrazne menil. Z kolegov sa stali blízki partneri a ľudia, ktorí sa na seba môžu spoľahnúť aj v situáciách, keď ide o život. Lenže práve v čase, keď Strike cíti čoraz silnejšie nutkanie povedať Robin, čo k nej naozaj cíti, má Robin vzťah s policajtom Ryanom Murphym. A Strike si nie je istý, či je správny čas všetko zmeniť.
Paradoxne pritom nový prípad prijíma aj preto, že v ňom vidí príležitosť tráviť s Robin viac času. Sama Rowlingová uviedla, že emocionálna línia Strikea a Robin sa v posledných troch knihách približuje k vyvrcholeniu a že Puncovaný muž je pre ich vzťah mimoriadne dôležitý. Práve táto rovina môže byť pre fanúšikov série minimálne rovnako dôležitá ako samotná vražedná záhada.
The Sunday Times knihu označil za „strhujúcu ukážku kriminálnej literatúry“, Daily Telegraph za dielo „majstra rozprávačského umenia“ a The Guardian vyzdvihol Strikea a Robin ako jednu z najpútavejších dvojíc v kriminálnej literatúre. Entertainment Focus zase upozornil na to, že Puncovaný muž je temný, plný zvratov a návykový od začiatku do konca.
Ako viete, za menom Robert Galbraith sa skrýva J. K. Rowlingová. Po dokončení série Harry Potter sa chcela venovať kriminálnym románom bez toho, aby na titulke stálo jej svetoznáme meno. Práve preto zvolila pseudonym. Keď sa jej skutočná identita neskôr odhalila, séria už mala vlastné publikum a Cormoran Strike s Robin Ellacottovou si získali čitateľov po celom svete.
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