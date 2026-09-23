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23. septembra 2026
Na obrazovky sa vracia obľúbená šou s Jasminou Alagič. Druhá séria Vezmeš si ma? prinesie aj nepredvídateľné situácie
Tagy: Vezmeš si ma?
TV JOJ prezradila, že ani druhá séria nebude len o romantickom geste a svadobnom prekvapení. Na obrazovky sa vracia obľúbená šou TV JOJ. Druhá séria ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - TV JOJ prezradila, že ani druhá séria nebude len o romantickom geste a svadobnom prekvapení.
Na obrazovky sa vracia obľúbená šou TV JOJ. Druhá séria Vezmeš si ma? s moderátorkou Jasminou Alagič tak prinesie nové príbehy párov, ktoré spája túžba urobiť jeden z najväčších krokov v živote. Ako TV JOJ pripomína, šou Vezmeš si ma? prináša netradičný pohľad na zásnuby. Do rúk berie iniciatívu žena, ktorá spoločne s Jasminou Alagič pripravia deň, o ktorom jej partner nič netuší. V najdôležitejšom momente pritom prichádza otázka, ktorá mení ich spoločný príbeh - "Vezmeš si ma?"
TV JOJ prezradila, že ani druhá séria nebude len o romantickom geste a svadobnom prekvapení. "Za každým párom sa skrýva jedinečný životný príbeh, vzťahy, skúsenosti aj prekážky, ktoré museli partneri spoločne zvládnuť," dodala televízia.
Podľa moderátorky Jasminy Alagič pôjde o oddychovku, pretože sa v programe nevyskytne nič konfliktné. "Jednoducho je to inšpiratívne, je to dojímavé, je to na zamyslenie a je tam láska. Diváci sa môžu tešiť na samé pekné veci," povedala moderátorka šou Vezmeš si ma?, ktorá štartuje na TV JOJ už túto sobotu v hlavnom vysielacom čase.
Televízia aj v tomto prípade stavila na autenticitu jednotlivých príbehov. Každý z párov prinesie na obrazovky inú skúsenosť a inú životnú situáciu. "Bolo tam všetko. Každý jeden príbeh je ťažký a zároveň iný. Preto je to náročnejšie, museli sme sa do konkrétneho človeka preniesť alebo sa na veci pozerať jeho očami. A to je dôležité – vždy sa na situáciu pozerať nie cezo mňa, ale cez toho dotyčného, aby som mu mohla poradiť to, čo je pre neho najlepšie," priblížila Jasmina.
Súčasťou šou je aj svadobná plánovačka Ingrid Littmannová, ktorá počas príprav spoznáva páry z úplne iného pohľadu. Ako vysvetlila, veľa vždy napovie spôsob, akým spolu komunikujú a ako riešia stresové situácie. "Človek si postupne vytvorí určitú intuíciu a v niektorých prípadoch sa nám naše odhady neskôr potvrdili," doplnila s tým, že príprava svadby pre šou Vezmeš si ma? má svoje špecifiká.
Kým pri bežnej svadbe sa všetko plánuje pre nevestu a ženícha, tak v televízii treba plánovať aj pre diváka. "Musíme myslieť na kamerové zábery, svetlo a priestor tak, aby mal divák čo najlepší vizuálny zážitok," priblížila Littmannová.
Režisérka šou Blanka Fišerová oceňuje najviac nepredvídateľnosť. Ide totiž o formát plný spontánnych reakcií, keďže ani samotný štáb dopredu nevie, ako bude najdôležitejší moment vyzerať.
"Som pripravená na to, že sa pred kamerami môže odohrať naozaj čokoľvek. V takých chvíľach musím citlivo zvoliť ďalší postup. Často ide o rozhodnutia v priebehu niekoľkých sekúnd," povedala režisérka.
Zároveň ocenila úlohu Jasminy Alagič, ktorá podľa nej prekročila úlohu klasickej moderátorky a stala sa priateľkou pre nevesty, ktorým sa nebojí povedať aj nepríjemnú pravdu alebo ponúknuť iný pohľad.
TV JOJ súčasne prináša aj After Show, v ktorej budú príbehy zo šou Vezmeš si ma? pokračovať. Moderátorka Michaela Hanudelová si pozve hostí, ktorí majú k príbehom zo šou najbližšie, a otvorí s nimi témy, na ktoré počas samotnej relácie nezostal priestor.
Prvá epizóda After Show prinesie rozhovor práve s moderátorkou Jasminou Alagič. Diváci sa tak dozvedia viac o zákulisí šou a tiež o pohľade na manželstvo, dôveru a lásku po rokoch. Po epizóde s moderátorkou šou sa v rozhovoroch objavia aj nevesty z novej série.
Zdroj: SITA.sk - Na obrazovky sa vracia obľúbená šou s Jasminou Alagič. Druhá séria Vezmeš si ma? prinesie aj nepredvídateľné situácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Na obrazovky sa vracia obľúbená šou TV JOJ. Druhá séria Vezmeš si ma? s moderátorkou Jasminou Alagič tak prinesie nové príbehy párov, ktoré spája túžba urobiť jeden z najväčších krokov v živote. Ako TV JOJ pripomína, šou Vezmeš si ma? prináša netradičný pohľad na zásnuby. Do rúk berie iniciatívu žena, ktorá spoločne s Jasminou Alagič pripravia deň, o ktorom jej partner nič netuší. V najdôležitejšom momente pritom prichádza otázka, ktorá mení ich spoločný príbeh - "Vezmeš si ma?"
TV JOJ prezradila, že ani druhá séria nebude len o romantickom geste a svadobnom prekvapení. "Za každým párom sa skrýva jedinečný životný príbeh, vzťahy, skúsenosti aj prekážky, ktoré museli partneri spoločne zvládnuť," dodala televízia.
Pôjde o oddychovku
Podľa moderátorky Jasminy Alagič pôjde o oddychovku, pretože sa v programe nevyskytne nič konfliktné. "Jednoducho je to inšpiratívne, je to dojímavé, je to na zamyslenie a je tam láska. Diváci sa môžu tešiť na samé pekné veci," povedala moderátorka šou Vezmeš si ma?, ktorá štartuje na TV JOJ už túto sobotu v hlavnom vysielacom čase.
Televízia aj v tomto prípade stavila na autenticitu jednotlivých príbehov. Každý z párov prinesie na obrazovky inú skúsenosť a inú životnú situáciu. "Bolo tam všetko. Každý jeden príbeh je ťažký a zároveň iný. Preto je to náročnejšie, museli sme sa do konkrétneho človeka preniesť alebo sa na veci pozerať jeho očami. A to je dôležité – vždy sa na situáciu pozerať nie cezo mňa, ale cez toho dotyčného, aby som mu mohla poradiť to, čo je pre neho najlepšie," priblížila Jasmina.
Svadobná plánovačka
Súčasťou šou je aj svadobná plánovačka Ingrid Littmannová, ktorá počas príprav spoznáva páry z úplne iného pohľadu. Ako vysvetlila, veľa vždy napovie spôsob, akým spolu komunikujú a ako riešia stresové situácie. "Človek si postupne vytvorí určitú intuíciu a v niektorých prípadoch sa nám naše odhady neskôr potvrdili," doplnila s tým, že príprava svadby pre šou Vezmeš si ma? má svoje špecifiká.
Kým pri bežnej svadbe sa všetko plánuje pre nevestu a ženícha, tak v televízii treba plánovať aj pre diváka. "Musíme myslieť na kamerové zábery, svetlo a priestor tak, aby mal divák čo najlepší vizuálny zážitok," priblížila Littmannová.
Formát plný spontánnych reakcií
Režisérka šou Blanka Fišerová oceňuje najviac nepredvídateľnosť. Ide totiž o formát plný spontánnych reakcií, keďže ani samotný štáb dopredu nevie, ako bude najdôležitejší moment vyzerať.
"Som pripravená na to, že sa pred kamerami môže odohrať naozaj čokoľvek. V takých chvíľach musím citlivo zvoliť ďalší postup. Často ide o rozhodnutia v priebehu niekoľkých sekúnd," povedala režisérka.
Zároveň ocenila úlohu Jasminy Alagič, ktorá podľa nej prekročila úlohu klasickej moderátorky a stala sa priateľkou pre nevesty, ktorým sa nebojí povedať aj nepríjemnú pravdu alebo ponúknuť iný pohľad.
After Show
TV JOJ súčasne prináša aj After Show, v ktorej budú príbehy zo šou Vezmeš si ma? pokračovať. Moderátorka Michaela Hanudelová si pozve hostí, ktorí majú k príbehom zo šou najbližšie, a otvorí s nimi témy, na ktoré počas samotnej relácie nezostal priestor.
Prvá epizóda After Show prinesie rozhovor práve s moderátorkou Jasminou Alagič. Diváci sa tak dozvedia viac o zákulisí šou a tiež o pohľade na manželstvo, dôveru a lásku po rokoch. Po epizóde s moderátorkou šou sa v rozhovoroch objavia aj nevesty z novej série.
Zdroj: SITA.sk - Na obrazovky sa vracia obľúbená šou s Jasminou Alagič. Druhá séria Vezmeš si ma? prinesie aj nepredvídateľné situácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vezmeš si ma?
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