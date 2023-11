Žoldnieri z Wagnerovej skupiny sa pravdepodobne pridali k ruskej národnej garde, tvrdí britské ministerstvo obrany

12.11.2023 (SITA.sk) - Veľké zložky ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny sa pravdepodobne asimilovali do veliteľskej štruktúry ruskej národnej gardy Rosgvardia.Wagerovskú odnož Rosgvardie pravdepodobne vedie Pavel Prigožin, syn zosnulého lídra wagnerovcov Jevgenija Prigožina , ktorý zomrel pri havárii lietadla pár týždňov po tom, ako viedol vzburu voči ruskému vojenskému vedeniu. V nedeľňajšom spravodajskom hlásení to uvádza britské ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva denník The Guardian.Ďalšie skupiny bojovníkov z Wagnerovej skupiny sa pravdepodobne pridali k druhej súkromnej vojenskej skupine Redut. Tá mápríslušníkov, tvrdí Londýn.Ruský štát má teraz po vzbure v júni 2023 väčšiu kontrolu nad aktivitami Wagnerovej skupiny a jej bývalými zamestnancami. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov zase povedal, že zdravotníci z Wagnerovej skupiny sa pripojili k čečenským špeciálnym jednotkám Achmat. To je navyše k 170 bojovníkom, ktorí sa už pripojili k Achmatu, povedal Kadyrov v októbri.