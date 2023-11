Západ musí podľa lotyšského prezidenta Rinkēvičsa aj naďalej pomáhať Ukrajine, aby Rusko neohrozovalo ďalších

Boj za medzinárodný mier

12.11.2023 (SITA.sk) - Lotyšský prezident vyzval krajiny podporujúce Ukrajinu, aby neprestali s vojenskou pomocou pre Kyjev, inak Ukrajinci prehrajú a Rusko bude môcť následne ohrozovať ďalších.V rozhovore s agentúrou The Associated Press (AP) Edgars Rinkēvičs povedal, že „je dôležité skutočne bojovať za medzinárodný mier a mier v Európe, pretože ak zastavíme Rusko na Ukrajine, Rusko nebude môcť ohrozovať ostatné krajiny“.Rinkēvičs poukázal na rušivú úlohu, ktorú v Afrike zohráva ruská žoldnierska Wagnerova skupina , a na ruské stretnutia s predstaviteľmi Hamasu , vládnucich militantov v Pásme Gazy , ktorých prekvapivý útok v Izraeli zo 7. októbra si vyžiadal okolo. Je dôležité, aby Západ podporoval Ukrajinu aj Izrael proti útokom na „naše hodnoty“ a medzinárodný poriadok, vyjadril sa politik.Zdôraznil tiež potrebu presadzovať humanitárne prestávky v bojoch v Gaze s cieľom poskytnúť pomoc palestínskym civilistom, ktorých počet obetí v izraelskej odvete za útok Hamasu podľa ministerstva zdravotníctva v palestínskej enkláve presiahol. Je v záujme Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , aby bolo vnímanie oboch prípadov rovnaké.„Verím, že bude pre nás oveľa jednoduchšie udržať mier v Európe, ak Ukrajina uspeje, ako keby sme Ukrajinu sklamali, alebo keď už na to príde, tiež nenecháme situáciu na Blízkom východe, aby sa vymkla kontrole,“ skonštatoval. Európska únia a NATO sa musia pripraviť na dlhú vojnu na Ukrajine , povedal Rinkēvičs. Rusko podľa neho mobilizuje svoju ekonomiku, zdroje a vojenskú techniku na „veľmi dlhú vojnu“, pretože, keď sa mu nepodarilo rýchlo vyhrať vojnu, tak chce „zahrdúsiť“ Ukrajinu.Lotyšský prezident predpokladá, že Rusko bude v nadchádzajúcich mesiacoch opakovať útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, tak ako to robilo minulú zimu. Západ má podľa Rinkēvičsa zodpovednosť za reakciu na žiadosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o viac zbraní, „pretože sme neposkytli toľko, koľko sme mali“.Ak svet uvidí, že Európa a Spojené štáty zlyhávajú v poskytovaní podpory Ukrajine, „potom si myslím, že to bude zvyšovať tlak na Izrael“. „Tiež si myslím, že Irán bude asertívnejší. Nezabudnime tiež na celý región Ázie a nezabudnime na Taiwan,“ poznamenal.