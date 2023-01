Zomrel americký hudobník David Crosby, v minulosti mal problémy s drogami a alkoholom

Superskupina

Množstvo sólových albumov

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vo veku 81 rokov zomrel americký hudobník a spevák David Crosby. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho zástupcov.David Van Cortlandt Crosby sa narodil 14. augusta 1941 do rodiny oscarového kameramana Floyda Crosbyho. V roku 1964 sa pridal k folk-rockovej skupine The Byrds, z ktorej ho však po troch rokoch vyhodili.Neskôr vznikla superskupina Crosby, Stills & Nash, ktorá vystúpila aj na legendárnom Woodstocku v roku 1969. Keď sa k nim potom pridal kanadský spevák Neil Young, začali pôsobiť ako Crosby, Stills, Nash & Young.I túto formáciu však sprevádzali konflikty a po niekoľkých rokoch sa rozpadla. I keď, ako pripomína BBC, čas od času sa dali dokopy, aby spolu odohrali koncerty. Medzičasom pôsobil aj v skupine CPR (Crosby, Pevar & Raymond).Na konte mal sólové albumy If I Could Only Remember My Name (1971), Oh Yes I Can (1989), Thousand Roads (1993), Croz (2014), Lighthouse (2016) či Sky Trails (2017). Jeho šesť desaťročí trvajúca kariéra kulminovala posledným albumom For Free, ktorý vyšiel v roku 2021. Vydal napríklad aj živé nahrávky It's All Coming Back To Me Now... (1995) alebo King Biscuit Flower Hour (1996).V minulosti mal problémy s drogami a alkoholom, neskôr dostal žltačku typu C. V roku 1994 mu transplantovali pečeň. Dva razy ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy - v roku 1991 ako člena The Byrds a v roku 1997 ako člena Crosby, Stills & Nash.