Na Hrebienku sa zídu ľadoví sochári z desiatich krajín sveta, po dvojročnej prestávke sa vracia podujatie Tatry Ice Master

Vytvorené sochy nasvietia

Príde aj tím z Mongolska

20.1.2023 - Žena ako symbol života a sci-fi obraz sveta v budúcnosti sú témami tohtoročných medzinárodných majstrovstiev ľadových sochárov. Tie sa po dvoch rokoch prestávky vrátia v dňoch 21. a 22. januára na Hrebienok vo Vysokých Tatrách.V nadmorskej výške 1 285 metrov budú tvoriť ľadoví sochári z desiatich krajín sveta, k dispozícii budú mať 50 ton ľadu. Desať tímov by ho mali počas Tatry Ice Master premeniť na 35 unikátnych ľadových sôch. Informoval o tom za organizátorov podujatia Marián Galajda Ľadové sochy, ktoré počas dňa umelci vytvoria, budú od zotmenia nasvietené, čím sa umocní dizajn a krása jednotlivých sôch.„Jednu časť sôch budú ľadoví rezbári vytvárať v priestore popri budove lanovky a druhá bude umiestnená v druhej kupole vedľa Tatranského ľadového dómu. Sochy umiestnené v kupole Galérie ľadových majstrov bude môcť verejnosť navštíviť až do skončenia zimnej sezóny, respektíve do konca apríla 2023,“ avizoval Galajda.Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve až do doby, kým ich počasie neroztopí.Na 9. ročníku medzinárodných majstrovstiev sa zúčastnia tímy zo Slovenska, Česka, Holandska, Litvy, Fínska, Veľkej Británie, Mongolska, Maďarska, Poľska a Nemecka. Podujatie bude sprevádzať aj sprievodný program.Do hlasovania o najlepší tím sa môže zapojiť aj verejnosť, a to vyplnením hlasovacieho lístka a jeho odovzdaním priamo na Hrebienku.