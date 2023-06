Zomrel americký oscarový herec Alan Arkin, dožil sa 89 rokov

Alan Arkin, ktorý sa narodil 26. marca 1934 v Brooklyne do rodiny rusko-nemeckých židovských prisťahovalcov, k umeniu inklinoval od mladosti.



Navštevoval Bennington College, ale zo školy odišiel, aby mohol vytvoriť skupinu The Tarriers, v ktorej spieval a hral na gitaru. Neskôr bol jedným zo zakladajúcich členov improvizačnej skupiny Second City, ale naďalej pracoval aj s hudbou.



Jeho vášňou bolo aj herectvo, čo sa pretavilo aj do jeho debutového vystúpenia na Broadwayi v hre Enter Laughing v roku 1963, za ktoré si vyslúžil cenu Tony. V divadle pôsobil aj ako režisér.





30.6.2023 (SITA.sk) - Vo veku 89 rokov zomrel americký herec Alan Arkin. Smutnú správu v piatok oznámila jeho rodina. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Náš otec bol jedinečne talentovaná sila prírody, ako umelec aj ako človek. Milujúci manžel, otec, starý otec a pradedo, bol zbožňovaný a bude nám veľmi chýbať,“ uviedli vo vyhlásení jeho synovia Adam, Matthew a Anthony Arkinovci.Bol jedným z mála hercov, ktorých nominovali na Oscara už za ich prvú filmovú rolu. Tou bol Rozanov vo vojnovej komédii The Russians Are Coming the Russians Are Coming (1966).Okrem toho ho na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied nominovali The Heart Is a Lonely Hunter (1967) a Argo (2012), pričom nomináciu premenil na víťazstvo v road movie Malá Miss Sunshine (2006), keď získal Oscara za vedľajšiu rolu. Na konte má aj cenu BAFTA, Zlatý Glóbus či dve Screen Actors Guild AwardsZnámy je napríklad aj z filmov Čakaj, kým sa zotmie (1967), Hlava 22 (1970), Príbuzní (1979), Nožnicovoruký Edward (1990), Glengarry Glen Ross (1992), 13 Conversations About One Thing (2001), Dostaňte agenta Smarta (2008), Ako za starých čias (2012), Späť do ringu (2013), Kúzelníci (2013), Miliónový nadhadzovač (2014), Chaos na Vianoce (2015) alebo Vo veľkom štýle (2017).Zahral si aj v niekoľkých seriáloch, naposledy v Kominského metóde (2018 - 2021), za čo si vyslúžil dve nominácie na ceny Primetime Emmy.