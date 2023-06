Video: Robo Opatovský a Marián Čekovský zisťovali Po čom ženy túžia

Prvá spoločná pesnička Natália sa datuje ešte do roku 1999, keď absolvovali aj spoločné turné, no potom sa ich hudobné smerovanie na niekoľko rokov oddelilo. Oboch umelcov opätovne spojila hudobno-zábavná relácia pre deti, ktorej sa Marián Čekovský intenzívne venuje. Čekyho hudobný labák je projekt, ktorý má svoju širokú fanúšikovskú základňu a pozvanie zaspievať deťom dostal i Robo Opatovský. Práve tu prišlo k stretnutiu známych umelcov, pričom predmetom ich debaty bolo aj nadviazanie na spoluprácu spred niekoľkých rokov. „Do mesiaca som sa Mariánovi ozval s návrhom finálnej podoby skladby. On neváhal, ponuku prijal a dnes, po jej úspešnej finalizácii, môžem skonštatovať, že obaja sme vyzretejší, tvárnejší, hudobne flexibilnejší a, čo je najdôležitejšie, funguje medzi nami rešpekt a uznanie. Mariána považujem za neskutočného profesionála, mimoriadne talentovaného hudobníka, klaviristu. Mám tiež rád jeho humor, preto je každé stretnutie s ním spojené s pozitívnymi emóciami a dobrou náladou. Verím, že to z piesne cítiť a možno aj určitú mužskú vyspelosť a tiež to, že nemáme potrebu medzi sebou súťažiť a strhávať na seba pozornosť,“ tvrdí obľúbený skladateľ a spevák Robo Opatovský, ktorý prvý, rovnomenný album, vydal už v roku 1997.

Spojila ich (opäť) žena

„Verím v duchovnú prepojenosť umelcov v rôznych štádiách ich tvorby aj životov - keď začínajú, keď sa im niečo podarí a následne sa opäť niekde stretnú. Aj ja sa rád vraciam späť v čase a sledujem, ako sa ten či iný umelec vyvíjal. Apropo, pri takomto rozjímaní som sa sám seba pýtal, prečo som vyzeral tak, ako som vyzeral, keď sme s Robom spolupracovali na hite Natália,“ usmieva sa obľúbený hudobník Marián Čekovský a na margo spolupráce s Robom dodáva: „Dnes sa multimédiá a spôsoby nahrávania skladieb zrýchlili do takej miery, že už pomaly nahráte behom chvíľky duet pokojne i na ulici. Oveľa dôležitejšie je však oslovenie či spôsob, akým k nemu dôjde. Keď vás osloví kolega z minulosti, tak sa z toho tešíte. Ide predsa o potvrdenie toho, že už vtedy ste nastúpili na dobrý vlak. A ja mám Roba naozaj, úprimne rád.“

Videoklip plný žien

Po dokončení piesne prišla na rad kreatíva „tváre skladby“ v podobe videoklipu. A kto iný by v ňom zaujal hlavné miesto, ak nie ženy? A to dokonca rovných tridsať! Marián Čekovský vraví, že pri troch desiatkach krásnych, mladých dám sa cítil „vskutku zrelo“, no spoluprácu s nimi si maximálne pochvaľuje. Robo, ktorý sa stretáva počas koncertov s rôznymi ženami pravidelne a vďaka chytľavým hitom im pomáha „vypnúť“, s ním súhlasí, ale prezrádza: „Všetky boli úžasné, skutočné Amazonky. Mnohé prekonali závažné diagnózy, vrátane rakoviny prsníka, no toľko optimizmu a koncentrácie šťastných pohľadov či chuti baviť sa, som nevidel už dlho.“ Netají, že dôležitú úlohu v samotnom videoklipe zohráva i Michal Hudák. Ako hosťujúca hviezda dokonale zapasoval do atmosféry príjemných ľudí a profesionálov, ktorí sa spoločne podieľali na vizualizácii skladby s potenciálom stať sa novým letným hitom.

Na jednom pódiu

Pokiaľ ste sa pri čítaní predchádzajúcich riadkov zamysleli nad tým, či si dvojica týchto hudobných stálic na Slovensku strihne ich novinku aj naživo, potešíme vás. Hoci ich delia stovky kilometrov, Robo Opatovský zdôrazňuje, že spoločné vystúpenia napriek tomu budú: „Už o pár dní, 29. júna, je na pláne live premiéra pesničky v Mariánovom projekte ČEKYPOINT. Riešime aj Mariánovo hosťovanie na jednom z mojich vianočných koncertov.“

Robo Opatovský & Marián Čekovský - Po čom ženy túžia

Text z pera maestra

Maestrom je podľa oboch umelcov jednoznačne Vlado Krausz. „On ovláda absolútne majstrovské umenie. Vždy trafí klinec po hlavičke a ani text k piesni Po čom ženy túžia nie je výnimkou. Zvolil tie najsprávnejšie slová, vybral ich krásne, bez zbytočnej prifarbenosti. V slovenčine bude tento text znamenať veľa, pretože je zároveň odkazom pre celý svet,“ myslí si Marián Čekovský a jedným dychom uzatvára: „Bol by som rád, keby skladba Po čom ženy túžia tešila ľudí. Napríklad aj tých, ktorí niekam cestujú. Predstavujem si to tak, že pustia rádio, zaznie táto pesnička a urobí presne tú službu, akú má. Cez vaše ucho vám vyčarí dobrú náladu a pekný deň. Dokáže to totiž nielen príroda, ale i dobrá hudba...“