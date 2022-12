Zomrel architekt Arata Isozaki, držiteľ Pritzkerovej ceny videl aj následky bombardovania Hirošimy a Nagasaki

Zažil bombardovanie Hirošimi a Nagasaki

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 91 rokov zomrel japonský architekt Arata Isozaki. Držiteľ Pritzkerovej ceny, známy ako velikán postmoderny, ktorý spájal kultúru a históriu Východu a Západu, skonal v dôsledku vysokého veku.Uznávaný japonský umelecký časopis Bijutsu Techo a ďalšie médiá informovali, že Isozaki zomrel v stredu vo svojom dome na ostrove Okinawa.Narodil sa v roku 1931 v Óite a ako 14-ročný na vlastné oči videl následky zhodenia atómových bômb na Hirošimu a Nagaski, ktoré v auguste 1945 zabili 210-tisíc ľudí. To ho podľa vlastných slov viedlo k teórii, že budovy sú pominuteľné, no mali by tešiť zmysly.Isozaki odštartoval svoju kariéru v architektúre po štúdiu na Tokijskej univerzite, pod vedením japonskej legendy Kenza Tangeho, držiteľa Pritzkerovej ceny z roku 1987. Svoju vlastnú firmu Arata Isozaki & Associates, ktorú nazýval aj Atelier, založil Isozaki okolo roku 1963, keď pracoval na verejnej knižnici pre svoju domácu prefektúru Óita.Medzi jeho najznámejšie práce patria Múzeum súčasného umenia v Los Angeles alebo športová hala Palau Sant Jordi v Barcelone postavená pre olympijské hry v roku 1992. Navrhol napríklad aj sídlo spoločnosti Walta Disneyho na Floride.Isozaki bol tiež sociálnym a kultúrnym kritikom. Učil na Columbia University, Harvarde i Yale a jeho práce zahŕňali aj filozofiu, vizuálne umenia, film a divadlo. Mal kancelárie v Tokiu, Číne, Taliansku i Španielsku, no pred asi piatimi rokmi sa presťahoval na Okinawu.V roku 2019 mu udelili Pritzkerovu cenu za architektúru, ktorá je najvyšším medzinárodným uznaním v architektúre.