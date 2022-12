ZSSK si v utorok uplatnila opciu u českého dodávateľa vlakov

ZSSK si po minulotýždňovom podpise zmluvy na financovanie 5 kusov elektrických jednotiek (EJ) pre východné Slovensko s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, uplatnila opciu u dodávateľa, Škoda Transportation



30.12.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si u výrobcu vlakov uplatnila opciu na minulý týždeň avizované nové vozidlá financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prostredníctvom tejto opcie k projektu 9 kusov elektrických jednotiek (EJ) pre východné Slovensko, ktorá sa podpísala v utorok 27. 12. 2022, získame ďalších 5 kusov EJ typu Panter. Tieto vozidlá budú rovnako slúžiť na východe našej krajiny a zvýšia tak komfort cestovania verejnou osobnou dopravou.Tomáš Ignačák, prezident regiónu CZ/SK v Škoda Group, ktorá je výrobcom nových elektrických jednotiek hovorí: "Slovenská železnica sa výrazne modernizuje a my sme veľmi radi, že môžeme byť pri tom. Veľmi si vážime našu dlhodobú spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko. Slovensko je pre našu skupinu kľúčovou krajinou, kde dlhodobo rozvíjame svoje aktivity a veľmi intenzívne spolupracujeme so slovenskými partnermi. Tento vlak je dôkazom veľmi dobrej slovensko-českej spolupráce a je veľmi dôležité vyzdvihnúť výbornú spoluprácu so ŽOS Trnava, s ktorou spolupracujeme aj na projektoch mimo Slovenska. Výrobky Škoda Group sú na Slovensku viditeľné tak na železnici, kde sa cestujúci môžu voziť nielen RegioPantermi, ale aj elektrickými jednotkami 671 či push-pull vlakmi. Naše električky pomohli Bratislave výrazne zmodernizovať mestskú dopravu a vo viacerých ďalších mestách môžu cestujúci využívať aj trolejbusy Škoda."Z tlačovej správy ZSSK z 23. 12. 2022:Minister dopravy a výstavby SR, Andrej Doležal, po podpise financovania s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Romanom Koreňom uviedol: "Som veľmi rád, že začíname reálne čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Toto je vôbec prvý projekt spadajúci pod ministerstvo dopravy, ktorý má podpísané financovanie z plánu obnovy. Chceme vyčerpať maximum prostriedkov, ktoré nám boli pridelené, a toto je prvý krok k naplneniu tohto cieľa."Predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň dodáva: "Týchto ďalších 5 ks elektrických jednotiek je signálom, že to s modernizáciou vozidlového parku ZSSK myslíme vážne. Mám radosť z toho, že prispievame k zvýšeniu kvality prepravy opäť na východe Slovenska, kde sa už čoskoro dočkajú prvých nových elektrických jednotiek."Projekt nákupu 5 kusov EJ prostredníctvom uplatnenia opcie na dodávku rovnakých vozidiel, ktoré sú predmetom aktuálne prebiehajúceho projektu "Modernizácie vozidlového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť", bude financovaný zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR, komponent 3 Udržateľná doprava. Celková hodnota investičných výdavkov projektu je vo výške 42,3 mil. €.Vozidlá typu Panter budú nasadzované na trate Košického a Prešovského kraja, konkrétne na traťovom úseku Čierna n/Tisou – Košice – Prešov. Pôjde o úseky tratí Prešov – Košice (trať č. 188) a Košice – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Čierna n/Tisou (trať č. 190). Všetkých 5 kusov EJ by malo byť dodaných a nasadených do prevádzky do konca mája 2025.Nové elektrické jednotky Panter, ktoré nadväzujú na v súčasnej dobe dodané a úspešne prevádzkované jednotky, budú dodávané pre regionálnu prevádzku elektrifikovaných tratí v Košickom a Prešovskom kraji pre rýchlosti až do 160 km/h a napätie 3 kV a 25 kV. Všetky nové štvorvozové jednotky budú mať dĺžku 106 m a kapacitu 343 sedadiel. Každý vozeň súpravy bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov a každá elektrická jednotka bude mať vždy tri hnacie podvozky. Vďaka tomu budú mať súpravy vynikajúce jazdné vlastnosti na všetkých elektrifikovaných tratiach Slovenska a umožnia spoľahlivé dodržiavanie jazdného poriadku v náročných zimných podmienkach s tým, že na základe požiadaviek zákazníka a skúseností z prevádzky boli zapracované zmeny, ktoré ešte zvýšia pohodlie cestujúcich. Ide napríklad o prípravu na montáž automatu na občerstvenie, automatu na lístky, či úpravu interiéru tak, aby jednotka mala viac priestoru na bicykle, lyže a ďalšie športové potreby.Široké nástupné dvere spolu s plne prechodným moderným interiérom bez vnútorných dverí umožní rýchly a plynulý pohyb cestujúcich. Nástup do vozidla bude možný u väčšiny štandardných nástupíšť výšky 550 mm priamo bez nutnosti schodov. U ostatných nástupíšť bude nástup zaistený s pomocou výsuvných schodov. Cestujúci ocenia najmä pohodlné sedenie, elektrické zásuvky, klimatizáciu, štýlové LED-osvetlenie interiéru a vybavenie vozidla priestorným moderným WC prístupným aj invalidom. Elektrické jednotky ponúknu tiež vylepšený kamerový systém, moderný informačný systém s monitormi a aj vysokovýkonnú Wi-Fi. Dostatok miesta budú mať jednotky i pre prepravu invalidov, detských kočiarov, bicyklov, lyží, snowboardov a ponúknu i jednoduchý a bezbariérový nástup pre všetkých cestujúcich.9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ + vlastné zdroje35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) - vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) - projekt EÚ17 ks nových osobných vozňov Bdmpz - projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 - projekt EÚ9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) - projekt EÚInformačný servis