Zomrel brigádny generál vo výslužbe František Bartko, pôsobil aj v službách vojenskej diplomacie

20.2.2025 (SITA.sk) - Vo štvrtok 19. februára zomrel vo veku nedožitých 71 rokov brigádny generál vo výslužbe František Bartko. Na sociálnej sieti o tom informovali Ozbrojené sily SR. František Bartko sa narodil 13. apríla 1954 v Prešove. V roku 1977 bol po absolvovaní Vojenskej vysokej školy vo Vyškove na Morave prijatý v hodnosti poručík za vojaka z povolania. Po ukončení štúdia ostal na škole pôsobiť ako veliteľ čaty. V roku 1979 bol ustanovený do funkcie veliteľa roty školského práporu v Martine.Od roku 1981 začal Bartko svoju vojenskú pedagogickú činnosť v Martine a potom v Liptovskom Mikuláši. Tam postupne pôsobil v rôznych pedagogických funkciách. V roku 1994 sa stal vedúcim Katedry mechanizovaného a tankového vojska.V roku 1996 absolvoval Bartko kurz francúzskeho jazyka v Kanade. Po návrate bol ustanovený do funkcie prorektora pre vedeckú činnosť a v roku 1997 sa stal dekanom fakulty pozemného vojska vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.V roku 2000 absolvoval štúdium na Akadémii obrany ozbrojených síl v Paríži a po jeho absolvovaní začal v hodnosti plukovníka pracovať v riadiacich štábnych funkciách na Generálnom štábe Ozbrojených síl SR. V roku 2004 bol Bartko ustanovený do funkcie náčelníka Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania generálneho štábu. Svoju činnosť tam ukončil v roku 2007.Koncom roka 2007 prešiel do služieb vojenskej diplomacie, kde sa stal na slovenskom veľvyslanectve vo Francúzsku pridelencom obrany pre Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a Taliansko. Do prvej generálskej hodnosti brigádny generál Bartka prezident SR vymenoval 26. augusta 2004.Posledná rozlúčka so zosnulým s vojenskými poctami sa bude konať 21. februára 2025 o 14:00 v Dome smútku vo Veľkom Šariši v okrese Prešov.