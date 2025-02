Raši „rozflákal“ peniaze občanov na sebaprezentáciu, Remišová podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad – VIDEO, FOTO

Mastné sumy za úsmevy neschopného ministra

Zamestnávanie „dohodárov" na marketing

Podnet na Najvyšší kontrolný úrad

Znôžka bludov a klamstiev

20.2.2025 (SITA.sk) - Minister investícií Richard Raši Hlas-SD ) „rozflákal" peniaze občanov na sebaprezentáciu. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová , ktorý sa rozhodla podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) . Remišová upozornila, že Raši nie je schopný vyčerpať eurofondy a hrozí, že prepadnú obrovské sumy peňazí.Remišová poukázala na to, že v januári uzatvoril rezort investícií zmluvu v hodnote 165-tisíc eur na zákazku digitálne marketingové služby. Remišová uviedla, že súkromná firma má pre Rašiho robiť služby, ktoré pod jej vedením bežne robili okrem množstva ďalších úloh radoví zamestnanci ministerstva bez akýchkoľvek problémov.Priblížila, že firma má podľa zmluvy zabezpečovať budovanie imidžu a dobrého obchodného mena verejného obstarávateľa, kontinuálnu propagáciu verejného obstarávateľa či realizáciu mediálnej komunikácie a propagácie projektov. Ďalej má firma robiť napríklad správu/administráciu stránky verejného obstarávateľa na sociálnej sieti Facebook v podobe uverejnenia priemerne dvoch až štyroch príspevkov v rámci kalendárneho týždňa."Ak chce občan vidieť, na čo sa v tejto krajine v čase konsolidácie ide vyhadzovať 160-tisíc eur, stačí si pozrieť sociálne siete Rašiho ministerstva, kde vidíme fotky Rašiho s košíkom ovocia alebo pri kávičke so soletkami za plat desaťtisíc eur mesačne s minimálnym dosahom na verejnosť, ale za peniaze občanov, ktorí platia mastné sumy za úsmevy neschopného ministra," dodala Remišová s tým, že minister s nulovými výsledkami rozhadzuje peniaze občanov na svoj marketing.Poslankyňa dodala, že okrem externej firmy Raši v minulom roku zamestnával množstvo „dohodárov" na marketing a sebaprezentáciu. "Dohodár, ktorý točí na videjká pána Rašiho, dostal za 10 mesiacov 30-tisíc eur, 6 400 eur dostal človek blízky Hlasu za stratégiu sociálnych sietí, 12 600 eur vyhodil Raši na mediálny koučing štátneho tajomníka, 7 200 eur za sociálne siete dostal ďalší človek blízky Hlasu, a tak by sme mohli pokračovať," dodala poslankyňa.Remišová odhaduje, že výdavky na reprezentáciu Rašiho počas desiatich mesiacov v minulom roku na dohodárov sú 130 450 eur. "Nerátajúc výdavky na prácu externých firiem a vlastných zamestnancov rezortu na komunikačných útvaroch," dodala Remišová.Remišová informovala, že podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby sa pozrel na "šafárenie" Richarda Rašiho a skontroloval efektivitu uzatvorených dohôd za rok 2024. Ako poslankyňa uviedla, v minulom roku ministerstvo platilo aj 400 dohodárov za 2,5 milióna eur, pričom viac ako 130-tisíc išlo len na sebaprezentáciu Rašiho."Zároveň sa nazdávame, že výdavky na externú firmu môžu byť v rámci eurofondov neoprávnené výdavky a upozorníme na to Európsku komisiu ," vyhlásila Remišová a dodala, že ktokoľvek po ministrovi preberie rezort, bude mať problémy s nezvládnutým manažmentom eurofondov, nefunkčnou informatizáciou a neschopnému manažmentu, ktorým sa nahradili vyhodení odborníci. Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko doplnil, že verí, že žiadny poslanec opozície nezahlasuje za zvolenie Rašiho do vedenia parlamentu.Minister investícií reagoval, že Remišová "odprezentovala znôžku bludov a klamstiev, ktoré sú hodné len ich autora". Ako Raši uviedol, všetky marketingové aktivity ministerstva, ktoré bývalá ministerka spomínala, smerujú na propagáciu eurofondov v Operačnom programe Slovensko a komponentov plánu obnovy , za ktoré je zodpovedné ministerstvo investícií, propagáciu výziev a projektov v regiónoch. Minister priblížil, že jedným z tých projektov je napríklad aj projekt Digitálni seniori, v ktorom sa Remišová zaviazala vyškoliť viac ako 100-tisíc seniorov."Projekt ale zanedbala, nepripravila a ministerstvo ho muselo reštartovať. Keby pani Remišová rozumela rezortu, ktorý tri roky riadila, asi by za 29 mesiacov nového programového obdobia dokázala vyhlásiť aspoň jednu eurofondovú výzvu z nového programového obdobia. Ona však namiesto toho vydávala za státisíce eur časopis, v ktorom na každej druhej strane boli jej fotografie," vyhlásil Raši s tým, že Remišová vyhodila viac ako milión eur na kampaň pre Operačný program Slovensko, a to v čase, keď nebola vyhlásená ani jedna výzva."Chcel by som vidieť úradníkov na Európskej komisii, ako sa budú váľať po zemi od smiechu, keď im bude pani Remišová ako bývalá ministerka žalovať, že robíme povinnú publicitu eurofondových projektov. Takúto publicitu konkrétnych projektov od nás totiž Európska komisia vyžaduje. A my jej ju hrdo reportujeme, lebo dosahujeme skvelé výsledky," uzavrel Raši.