Zomrel bývalý primátor Giraltoviec Ján Rubis, počas jeho pôsobenia prešlo mesto výraznou premenou

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.8.2024 (SITA.sk) - V stredu 31. júla zomrel bývalý dlhoročný primátor mesta Giraltovce (okres Svidník) Ján Rubis. Na čele mesta stál viac ako 20 rokov. Ako na svoje webovej stránke informuje giraltovská radnica, počas jeho pôsobenia v rokoch 1999 až 2022 prešlo mesto výraznou premenou.„Jeho vízia, nasadenie a neúnavné úsilie priniesli do života mesta množstvo pozitívnych zmien a zlepšení. Bol to človek, ktorý plnil svoje sľuby a vždy hľadal tie najlepšie riešenia pre blaho nás všetkých,“ uviedla samospráva.Posledná rozlúčka so zosnulým Jánom Rubisom bude v sobotu 3. augusta o 15:00 v Dome smútku v Giraltovciach. Na tomto mieste sa môže verejnosť rozlúčiť s dlhoročným primátorom mesta aj vo štvrtok 1. a piatok 2. augusta, zhodne o 18:00.Sústrasť pozostalým je možne vyjadriť aj zápisom do kondolenčnej knihy, ktorá sa nachádza vo vestibule mestského úradu.