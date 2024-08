Polícia v Česku zadržala mladíka, diskutoval aj o útoku na bratislavský Pride

1.8.2024 (SITA.sk) - Česká polícia v spolupráci so slovenskými kolegami zadržala v súvislosti s vyšetrovaním údajnej prípravy teroristického útoku na Dúhový Pride v Bratislave mladistvého Čecha. Informoval o tom Denník N s tým, že dotyčný nie je stíhaný kvôli samotnej príprave teroristického útoku na pochod v Bratislave, pretože od neho sám dobrovoľne upustil.Je ale stíhaný pre ďalšie skutky, konkrétne pre založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka a pre podporu a propagáciu terorizmu. Mladík má podľa denníka medzi 15 a 18 rokmi a kvôli závažnosti prípadu ho súd poslal do väzby. Denník N pripomenul, že policajti ešte pred samotným júlovým podujatím v Bratislave odhalili skupinu, ktorej členovia pochádzali z európskych štátov, USA i Ruska a v uzavretej skupine na sociálnej sieti Telegram a na ďalších platformách aktívne rozvíjali plány, že zaútočia na moslimov, Židov, migrantov alebo LGBTI+ ľudí. Zadržaný mladík bol podľa Denníka N spoluzakladateľom tejto skupiny.„Aj keď mladistvý o útoku sám hovoril, reportérom sa nepodarilo zistiť, či u neho doma boli nájdené zbrane, ktorými by mohol útok spáchať. Na Slovensku policajti zadržali ďalších ľudí, ale ani tam nezverejnili, či niekto zo skupiny mal pripravené nejaké zbrane alebo akým spôsobom chceli teroristický útok vykonať," informoval denník.