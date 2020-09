Zomrel bývalý šéf Svetovej antidopingovej agentúry, v minulosti chránil aj Princa Charlesa

Hráč ragby

Statočný muž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 75 rokov zomrel niekdajší šéf Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Austrálčan John Fahey. Rodák z Nového Zélandu urobil kariéru v politike, bol však tiež uznávanou osobnosťou vo svete športu.Ešte ako politik sa výraznou mierou podpísal pod to, že austrálske Sydney v roku 2000 hostilo olympijské a paralympijské hry. Kariéru v tejto oblasti ukončil v roku 2001, keď mu diagnostikovali rakovinu pľúc.Počas liečby prišiel o jedno z dvoch pľúc a po vyliečení sa nahradil na poste prezidenta WADA Dicka Pounda, na čele boja proti dopingu stál v rokoch 2008 až 2013.Ešte pred prácou v politike sa profesionálne venoval športu, keď hral ragby v najvyššej austrálskej súťaži."Je to veľmi smutný deň, najmä keď sa blíži oslava 20. výročia konania OH v Sydney," povedal ma margo Faheyho úmrtia aktuálny šéf Austrálskeho olympijského výboru John Coates.Fahey je tiež známy tým, že v roku 1994 ako politik sa priamo podieľal na zneškodnení útočníka, ktorý sa chystal napadnúť britského Princa Charlesa počas osláv v prístave v Sydney."História si ho bude pamätať aj ako statočného muža, keď vlastným telom chránil Princa Charlesa," poznamenala premiérka austrálskeho New Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová.