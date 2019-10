Zomrel bývalý štátny tajomník, piešťanský lekár P. Ottinger

Peter Ottinger, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 14. októbra (TASR) - Vo veku nedožitých 67 rokov zomrel bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, piešťanský lekár – ortopéd Peter Ottinger. Pôsobil aj ako mestský a krajský poslanec a riaditeľ piešťanskej nemocnice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Piešťany Drahomíra Moretová.Peter Ottinger pochádzal z lekárskej rodiny, po absolvovaní štúdia medicíny nastúpil do piešťanskej nemocnice v roku 1977 na ortopedické oddelenie. Za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Piešťanoch bol vymenovaný 15. júla 1994. Dôsledkom vtedajších politických zmien však vo funkcii pôsobil len do 29. decembra 1994. O štyri roky neskôr (19. novembra 1998) bol na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR opäť vymenovaný do funkcie riaditeľa NsP. V rokoch 1996 - 98 bol predsedom kontrolného výboru Slovenskej lekárskej komory a 1. marca 2001 bol zvolený za prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska.V októbri 2002 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR. Po ukončení funkčného obdobia sa do Piešťan vrátil na riaditeľskú pozíciu a v tejto funkcii pôsobil do 19. apríla 2010. Počas svojho funkčného pôsobenia sa Ottinger významnou mierou pričinil o to, že piešťanská nemocnica sa k 1. januáru 2003 pretransformovala na neziskovú organizáciu.uviedla Moretová.Svoju profesionálnu odbornosť využil aj v prospech športu v Piešťanoch - ako športový lekár hokejového klubu ŠHK 37 Piešťany. Jeho úsilie a výnimočnú prácu v prospech nemocníc počas reformy zdravotníctva na Slovensku ocenil v roku 2001 minister zdravotníctva a udelil mu bronzovú medailu akademika Dérera.