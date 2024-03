Zomrel bývalý zamestnanec Boeingu, ktorý upozorňoval na porušenie výrobných štandardov spoločnosti

Zamestnanci montovali neštandardné diely

Boeing tvrdenia poprel

12.3.2024 (SITA.sk) - Bývalého zamestnanca spoločnosti Boeing Johna Barnetta, ktorý bol známy tým, že vyvolával obavy z výrobných štandardov firmy, našli mŕtveho v Spojených štátoch. Referuje o tom spravodajský web BBC.Barnett pracoval pre Boeing 32 rokov, až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2017. Spoločnosť uviedla, že je zarmútená smrťou svojho niekdajšieho dlhoročného pracovníka. Šesťdesiatdvaročný Barnett zomrel na následky zranenia, ktoré si sám spôsobil 9. marca. Prípad vyšetruje polícia.Barnett sa v roku 2019 zviditeľnil vyhlásením pre BBC, že zamestnanci pracujúci pod tlakom museli zámerne montovať do lietadiel na výrobnej linke neštandardné diely. Povedal tiež, že odhalil vážne problémy s kyslíkovými systémami, čo by mohlo znamenať, že jedna zo štyroch dýchacích masiek nebude v prípade núdze fungovať.Neskôr Barnett pre BBC povedal, že pracovníci nedodržali postupy určené na kontrolu komponentov v továrni, čo umožnilo stratenie chybných komponentov. Tvrdil tiež, že niektoré neštandardné diely dokonca priviezli zo šrotoviska a namontovali na lietadlá, ktoré sa stavali, aby sa predišlo meškaniu na výrobnej linke.Barnett povedal, že upozornil manažérov firmy na svoje obavy, ale nepodnikli žiadne kroky. Boeing jeho tvrdenia poprel, no revízia amerického Federálneho leteckého úradu (FAA) vo viacerých prípadoch dala za pravdu Barnettovi.