Zomrel český herec a šéf Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek, mal proti sebe obrátiť zbraň

Karel Heřmánek

sa narodil 17. októbra 1947 v Prahe. Bol principálom Divadla Bez zábradlí. Je známy aj z dabingu. V dabingovom štúdiu sa zoznámil aj so svojou druhou ženou. Majú spolu troch synov. Z prvého manželstva má Heřmánek dve dcéry.



Heřmánek študoval na brnenskej JAMU. V roku 1972 po ukončení štúdia pôsobil jednu sezónu v Divadle Na provázku. Odtiaľ spolu s Jiřím Bartoškou a Pavlem Zedníčkem odišiel do Činoherního stidua v Ústí nad Labem.



V rokoch 1977 až 1978 pôsobil v Městských divadlech pražských a neskôr zakotvil v Divadle Na zábradlí, kde hral až do roku 1991.



V roku 1972 debutoval na televíznej obrazovke v snímku Uprostřed babího léta ve stepi zahoukal vlak. Výraznejšie na seba upozornil vo filmoch Na pytlácké stezce, Žena pro tři muže, Smrt stopařek nebo Kam nikdo nesmí, ktoré vznikli v roku 1979.



O rok neskôr hral v detskom filme Krakonoš a lyžníci. Životnú úlohu mu nadelil režisér Karel Kachyňa v adaptácii románu Oty Pavla Smrt krásných srnců z roku 1986.



Z jeho ďalších filmových a televíznych úloh stoja za zmienku snímky Zámek v Čechách, Díky za každé nové ráno, Bumerang, Musíme si pomáhat, Příběhy obyčejného šílenství nebo pokračování oblíbené komedie Dědictví s podtitulem Kurva se neříká.





25.8.2024 (SITA.sk) - Vo veku 76 rokov zomrel český herec a šéf pražského Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek. Ako informoval portál idnes.cz, herec mal na strelnici obrátiť zbraň proti sebe.„Včera v poobedňajších hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Karel Heřmánek. Bolesť, ktorá nás zasiahla je nezmieriteľná. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a prosíme o rešpektovanie súkromia,“ uviedla na sociálnej sieti rodina zosnulého herca.