Zomrel český spevák, gitarista a spisovateľ J. J. Neduha

25.11.2024 (SITA.sk) - Vo veku 79 rokov zomrel český spevák, gitarista a spisovateľ. Jaroslav Jeroným Neduha. O jeho smrti informovali Vladimír Lábus Drápal z vydavateľstva Guerilla Records na svojom Facebooku aj server Paměť národa, uviedol portál TN.cz.V roku 1973 Neduha založil skupinu Extempore, v ktorej sa počas jej existencie vystriedalo mnoho muzikantov. Postupne sa však o ňu zvyšoval záujem vtedajšej komunistickej Štátnej bezpečnosti a Neduha sa pred ňou dokonca radšej niekoľkokrát ukryl v psychiatrickej liečebni.Český server Paměť národa píše, že keď Neduhovi roku 1983 hrozil osemročný trest, rozhodol sa vysťahovať do Rakúska. Vo Viedni pracoval pre starokatolícku cirkev, založil viedenské Extempore, hral vo filmoch aj televíznych programoch.Po roku 1989 sa do Československa vrátil. Vydal niekoľko kníh, napríklad To, co se sem nehodí nebo Boží mlýny a v roku 2016 vyšla jeho autobiografia Životaběh.