Video: Nový vianočný hit? HEX prekvapujú fanúšikov vianočnou piesňou „Láska nebeská“ so speváčkou Tinou

Chytľavá skladba Láska nebeská v jedinečnej spolupráci so speváčkou Tinou a speváckym zborom Sirénčatá, pod vedením Lukáša Kunsta, prináša posolstvo o skutočnej podstate Vianoc – o láske, spolupatričnosti a potrebe myslieť na tých, ktorí sviatky trávia osamote.

Vznik skladby Láska nebeská siaha niekoľko rokov dozadu, no do finálnej podoby sa dostala až teraz. „Skladbu nám kedysi priniesol Peci Uherčík. Jeho hudobný nápad ma zaujal natoľko, že som k nemu napísal text. Žiaľ, pre Ďudove zdravotné problémy sme ju vtedy nemohli dokončiť.“ spomína Martin „Fefe“ Žúži. Oživenie piesne prišlo spontánne až tento rok. “Počas dovolenky v Grécku ma Peci nečakane ohľadom skladby opäť kontaktoval. Keď som ju pustil chalanom, všetci sme sa zhodli, že by sme sa k nej mali vrátiť. Už dlhšie sme hovorili o tom, že by sme mohli nahrať vianočnú pesničku, a táto presne zapadla do našich predstáv.“ dodáva Fefe

Pieseň v sebe nesie aj unikátne spojenie so speváčkou Tinou, ktorá túto spoluprácu prijala s nadšením. „Ono to bola len otázka času, lebo jedna druhej strane veľmi fandíme. Dôležitý faktor je, že si sedíme ľudsky. Veľmi sa z pesničky teším, lebo každé vypočutie prináša pokoj, pohodu, priam by som povedala, že tie melódie ma prenášajú až kdesi do detstva, ako by som to poznala. Verím, že aj ostatní to tak budú mať.“ dodáva speváčka

Skladba sa nahrávala v štúdiu Birdland za pomoci známého českého hudobníka a producenta Milana Cimfeho, s ktorým kapela spolupracovala na albume Kde je tu láska. Pohodovú atmosféru skladby podčiarkujú aj zábery vo videoklipe, o ktorý sa postaral režisér Róbert Bošeľa v spolupráci s kameramanom Jánom Šebíkom.

“Pesnička je typickou hexáckou melódiou. Je to jedna príjemná, neprvoplánová skladba s vianočnou tematikou, tak ako to máme my radi. Teším sa, že sme ju nahrali práve s Tinou, ktorá má neuveriteľne pozitívne vyžarovanie. Som tiež rád, že sme ju opäť nahrávali s dnes už, dá sa povedať, naším českým bratom Milanom Cimfem, ktorý je majster svojho povolania a svojou prácou výrazne prispel k celkovej atmosfére a zvuku piesne. Ja osobne sa z nej veľmi teším a verím, že poteší aj našich fanúšikov.”

(dodáva Tomáš YXO Dohňanský, basgitarista a manažér kapely)

Vianočná pieseň Láska nebeská nie je jediným prekvapením, ktorý kapela v poslednej dobe pre svojich fanúšikov pripravila. Pri príležitosti osláv 35 rokov na hudobnej scéne spustila predaj série špeciálnych koncertov. Turné odštartuje na Slovensku, kde HEX vystúpi 28. marca 2025 v Košiciach (Spoločenský pavilón), 1. apríla 2025 v Žiline (Dom odborov) a 3. apríla 2025 v Bratislave (Stará tržnica). Následne sa presunú do Českej republiky, kde zahrajú 9. apríla 2025 v brnenskom Klube Fléda a 10. apríla 2025 v pražskom Lucerna Music Bare. Počas týchto jedinečných koncertov fanúšikom ponúknu prierez celou kariérou – od nezabudnuteľných hitov až po najnovšie skladby – a spoločne oslávia toto výnimočné jubileum.