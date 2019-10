Zomrel Diogo Freitas do Amaral, otec portugalskej demokracie

Diogo Freitas do Amaral, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 3. októbra (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel portugalský konzervatívny politik Diogo Freitas do Amaral, ktorý hral hlavnú úlohu pri upevňovaní demokracie v Portugalsku po tzv. klinčekovej revolúcii z roku 1974 a neskôr sa stal predsedom Valného zhromaždenia OSN. Informovala o tom vo štvrtok portugalská vláda.Freitas do Amaral bol spoluzakladateľom a prvým lídrom kresťanskodemokratickej strany, ktorá bola sformovaná sotva tri mesiace po armádnom prevrate, ktorý zaviedol v Portugalsku demokraciu. V portugalských vládach bol po roku 1976 vicepremiérom a ministrom zahraničných vecí a v roku 1986 tesne prehral v prezidentských voľbách.Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa opísal Freitasa do Amarala ako "jedného z otcov portugalskej demokracie".Vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN bol v rokoch 1995 až 1996, pripomína agentúra AP.