Košický mestský podnik prevezme verejný cintorín aj krematórium

Košice 3. októbra (TASR) – Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach sa bude od polovice novembra starať aj o verejný cintorín a krematórium. Na svojom štvrtkovom mestskom zastupiteľstvo to odsúhlasili poslanci. Posledných viac ako 20 rokov mala tieto verejné pohrebiská v správe súkromná firma Rekviem – pohrebné, cintorínske a kremačné služby. Za najväčší problém považuje pracovnoprávne vzťahy zamestnancov. Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že tí sa nemajú čoho obávať.Podľa jeho slov sa doba zmenila a Košice, tak ako aj iné mestá na Slovensku, sú pripravené a schopné prevádzkovať tieto pohrebiská.povedal Polaček s tým, že finančné prostriedky, ktoré doposiaľ tvorili zisk súkromnej spoločnosti, bude mesto investovať do týchto priestorov.Podľa Polačeka SMsZ prevezme okrem samotnej správy pohrebísk aj ich zamestnancov.povedal primátor.Práve pracovnoprávne vzťahy považuje firma za jeden z najväčších problémov pri zmene správcu.povedal pre TASR prevádzkový riaditeľ spoločnosti Milan Relovský.Poslankyňa Zuzana Slivenská sa obáva, že na prevzatie správy verejného cintorína a krematória do rúk mestského podniku zostáva málo času a príprava nebola dostatočná.uviedla pre TASR. Zároveň si myslí, že hnuteľný majetok, ktorým firma pohrebiská spravovala, by mesto mohlo odkúpiť za zostatkovú hodnotu a nie obstarávať nový.dodala.Polaček uviedol, že celý proces prevzatia do správy mesto spustilo vo februári a SMsZ postupnými krokmi pripravovali, aby to zvládla.Niektoré služby zároveň zdražejú. Vedenie mesta tvrdí, že do všeobecne záväzného nariadenia bolo potrebné zapracovať aj novely zákonov. V cenovom výmere ich mal usmerniť aj Úrad Košického samosprávneho kraja, ktorý je v tomto prípade cenovým, respektíve regulačným orgánom.dodal viceprimátor Marcel Gibóda s tým, že to súvisí aj s nákladmi na zamestnanca.