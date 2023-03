Zomrel dvojnásobný olympijský šampión v skoku o žrdi Bob Richards

1.3.2023 (SITA.sk) - Vo veku krásnych 97 rokov zomrel dvojnásobný olympijský šampión v skoku o žrdi Američan Bob Richards. Na večnosť odišiel necelý týždeň po svojich 97. narodeninách. "Zomrel pokojne v spánku v obklopení najbližších," napísal na sociálne siete jeho syn Brandon.Bob Richards, ktorého v roku 1983 uviedli do americkej olympijskej Siene slávy, ovládol žrď na OH v Helsinkách 1952 aj Melbourne 1956, v Londýne 1948 bral v tejto disciplíne bronz. V Melbourne 1956 sa pod piatimi kruhmi predstavil aj ako desaťbojár. Až doteraz je jediným mužom, ktorý na OH získal v skoku o žrdi dve zlaté medaily.V minulosti sa to nepodarilo ani hviezdnemu Sergejovi Bubkovi. Medzi ženami to dokázala len Jelena Isinbajevová v Aténach 2004 a Pekingu 2008.Ako tiež informoval jeho syn Brandon Richards, niekdajší úspešný olympionik sa stal motivátorom a venoval sa aj šíreniu "Božieho slova". "Stratili sme národný poklad," napísal Brandon Richards.