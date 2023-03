Hviezdny Patrick Kane prvýkrát opúšťa Chicago, bude spoluhráč Haláka v tíme Rangers

Kane vidí v Rangers príležitosť

V pondelok sa v NHL uskutočnilo viacero výmen známych hráčov. Fínsky útočník Jesse Puljujärvi sa sťahuje z Edmontonu Oilers do Caroliny Hurricanes, švédsky útočník Marcus Johansson mení Washington Capitals za Minnesotu Wild. Obranca Erik Gustaffson smeruje z hlavného mesta USA do Toronta Maple Leafs, ďalšieho obrancu Lukea Schenna poslal do Toronta tím Vancouver Canucks. Nashville Predators vymenil obrancu Mattiasa Ekholma do Edmontonu za obrancu Tysona Barrieho, útočník Gustav Nyquist sa presunie do Minnesoty z Columbusu Blue Jackets.





1.3.2023 (SITA.sk) - Hviezdny americký hokejista Patrick Kane prvýkrát v kariére mení pôsobisko v zámorskej NHL, klub Chicago Blackhawks ho v utorok vymenil do New Yorku Rangers a do transakcie sa zapojil aj tím Arizona Coyotes Tridsaťštyriročný krídelník zaznamenal v tejto sezóne v drese "čiernych jastrabov" 45 bodov (16+29) v 54 zápasoch, v lete mu vyprší zmluva v hodnote 10,5 milióna dolárov ročne."Je to emotívne pre mňa aj moju rodinu, ale toto je najlepší spôsob, ako rýchlo získať ďalší Stanleyho pohár. Nie je to o odchode z Chicaga, ale o príležitosti pre mňa. Blackhawks urobili všetko, aby ma dostali do čo najlepšej pozície a ja som im za to veľmi vďačný," vyhlásil Kane, ktorý ako jednotka draftu nováčikov z roku 2007 významne pomohol Chicagu k zisku troch Stanley Cupov (2010, 2013, 2015).V roku 2013 dostal Trofej Conna Smytha pre najužitočnejšieho hráča play-off a v roku 2016 mu udelili Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL.Blackhawks poslali k "jazdcom" okrem Kanea aj obrancu Coopera Zecha výmenou za podmienečnú voľbu v 2. kole draftu 2023, voľbu vo 4. kole draftu 2025 a obrancu Andyho Welinského, od Arizony získali obrancu Viliho Saarijarviho. "Kojoti" dostali od Rangers voľbu v 3. kole draftu 2025 a uhradia štvrtinu Kaneovej mzdy, Chicago bude naďalej platiť svojej dlhoročnej hviezde polovicu z platu."Úprimne, je to veľmi emotívne. Znie to nereálne, ale vymenili sme Kanea. Som však rád, že dostane šancu hrať za naozaj dobrý tím Rangers v Madison Square Garden," uviedol generálny manažér Chicaga Kyle Davidson o Kaneovi, ktorý si po rokoch znova zahrá s ruským útočníkom Artemijom Panarinom.Medzi jeho nových spoluhráčov patrí aj slovenský brankár Jaroslav Halák . "Patrick podľa mňa pochopil, že toto je správny krok pre neho aj pre nás. Sme rozhodne nadšení z toho, že chcel byť vymenený k nám," povedal generálny manažér Rangers Chris Drury