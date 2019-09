Zomrel expríslušník SS, ktorého mali súdiť za popieranie holokaustu

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. septembra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel bývalý príslušník jednotiek SS Karl Münter, voči ktorému nedávno v Nemecku vzniesli obvinenia z podnecovania k rasovej nenávisti a zo znevažovania spomienok obetí nacizmu.Jeho smrť v nedeľu potvrdila prokuratúra v meste Hildesheim v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, informovala agentúra AFP.Stíhanie vo veci popierania holokaustu bolo v dôsledku úmrtia obvineného zastavené, uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry.Münter bol po druhej svetovej vojne v neprítomnosti vo Francúzsku odsúdený na trest smrti za svoju rolu pri vyvraždení 86 mužov zo severofrancúzskej obce Ascq.K masakru došlo v apríli roku 1944 a bol odvetou za vykoľajenie nemeckého vojenského vlaku, ktoré ako diverznú akciu pripravilo francúzske hnutie odporu.Münter bol najnovšie v Nemecku stíhaný za svoje výroky z konca roku 2018, keď vo vysielaní verejnoprávnej televízie ARD vyhlásil, že počet Židov zavraždených nacistami počas druhej svetovej vojny - okolo šesť miliónov - je "nadsadený".Spochybnil aj spomínaný masaker 86 civilistov v obci Ascq. Münter pre ARD povedal, že na zabíjaní sa priamo nezúčastnil - spresnil, že jeho úlohou bolo len dozerať na zadržaných.vyhlásil a dodal, že nepociťuje ľútosť.Dcéra jedného z mužov zastrelených, Marguerite-Marie Béghinová, správu o Münterovej smrti komentovala výrokom, že spravodlivosti nebude učinené zadosť.Spresnila, že potomkovia obetí pripravovaný proces nevnímali ako pomstu Münterovi, ale ako príležitosť hovoriť a svedčiť "o našich obetiach a našom utrpení". "Myslím, že hovoriť o tom je dôležité, aby tento zločin neupadol do zabudnutia," zdôraznila.Pravnuk ďalšej obete z Ascq - Alexandre Delezenne - uviedol, že Münter možno unikol svetskému súdu, aleAko poznamenala AFP, bol to práve Delezenne, kto v roku 2013 v kauze Ascq inicioval obnovenie súdneho konania voči Münterovi v Nemecku.Tento proces na základe obvinenia z vojnových zločinov sa mal konať v Nemecku, pričom v závislosti od zdravotného stavu obvineného. Nemecká justícia však stíhanie v marci roku 2018 zastavila s vysvetlením, že Münter už bol za svoj podiel na masakre z roku 1944 odsúdený a nie je možné, aby bol za ten istý čin súdený aj druhýkrát.Münter bol v kauze masakry v obci Ascq francúzskym súdom v roku 1949 v neprítomnosti odsúdený na smrť. V roku 1955 mu tento trest bol odpustený v rámci nemecko-francúzskeho zmierenia.Po vojne Münter žil v Nemecku, kde sa živil ako poštový úradník. Až do konca života neskrýval svoje sympatie k nacistickej ideológii. Ešte vlani v novembri sa v Durínsku zúčastnil na konferencii krajne pravicovej Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD), kde vystúpil ako očitý svedok vojnových čias. Aktivistami tejto strany bol oslavovaný ako hrdina.