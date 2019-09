Ultraortodoxné strany potvrdili podporu Netanjahuovej kandidatúre

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Izraelské ultraortodoxné strany Jednotný judaizmu Tóry a Združenie sefardov verných Tóre (Šas) podporujú lídra pravicovej strany Likud Benjamina Netanjahua ako kandidáta na funkciu predsedu vlády. V nedeľu o tom informoval denník The Jerusalem Post.Líder strany Jednotný judaizmus Tóry Jaakov Licman v nedeľu po stretnutí s Netanjahuom uviedol, že jeho strana plánujepri formovaní vlády.Vodca strany Šas Arje Deri zasa v nedeľu na straníckom podujatí vyhlásil, že prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi v rámci prebiehajúcich konzultácií o poverení zostavením vlády "Deri súčasne poprel špekulácie, ktoré sa v izraelských médiách objavili po utorkových voľbách, že jeho strana má v úmysle "odísť od Netanjahua" a "prejsť naľavo".Tieto špekulácie sa podľa Deriho zrodili po tom, ako sa zástupcovia strany Šas nezúčastnili na schôdzkach strán združených v pravicovom bloku. Deri však zdôraznil, že na podpore Netanjahua sa tým nič nezmenilo.Netanjahuov hlavný súper vo voľbách - Benny Ganc, ktorý vedie centristický blok Modrá a biela - sa v nedeľu stretol s lídrami koalície Strana práce-Gešer Amirom Perecom a Orly Levyovou-Abekasisovou, ktorí ho ubezpečili o svojej podpore.Súčasne predstavili svoje plány, ktoré by chceli realizovať, ak by sa dostali do vlády: chcú obnoviť mierové rokovania s Palestínčanmi, zvýšiť minimálnu mzdu, zaviesť bezplatné školstvo od narodenia, zaviesť minimálne invalidné a starobné dôchodky a riešiť problémy s bývaním a poskytovaním zdravotnej starostlivosti.Podporu Gancovi vyslovila v nedeľu aj Jednotná arabská kandidátka Ta'al, ktorá zastupuje záujmy izraelských Arabov.Ako upozornil denník The Jerusalem Post, táto podpora nie je 100-percentná - strana Balad totiž Ganca nepodporila "vzhľadom na jeho sionistickú ideológiu, jeho pravicové pozície, čím sa veľmi nelíši od Likudu, na jeho krvavú a agresívnu minulosť".Ganc, ako je známe, bol náčelníkom hlavného štábu izraelskej armády.Balad Ganca kritizoval aj za to, že verejne nezaujal stanovisko k požiadavkám, ktorými Jednotná arabská kandidátka podmieňuje svoju podporu. Ani tieto požiadavky však zatiaľ nie sú známe.Izraelský exminister obrany Avigdor Lieberman, ktorého strana Izrael, náš domov by mohla zohrať kľúčovú rolu pri konzultáciách o poverení zostavením vlády, v nedeľu oznámil, že ako kandidáta na zostavenie povolebnej koalície prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi neodporučí ani Netanjahua, ale ani Ganca.Bývalý izraelský premiér Ehud Barak, ktorý vo voľbách ako kandidát strany Demokratický zväz neuspel, v nedeľu obvinil Liebermana z politikárčenia a vyslovil podozrenie, že mu ide len o to, aby post premiéra získal pre seba.