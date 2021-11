Zomrel F.W. de Klerk, posledný juhoafrický apartheidový prezident

Oznámil prepustenie Mandelu

Získal Nobelovu cenu

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 85 rokov zomrel F.W. de Klerk, ktorý spolu s Nelsonom Mandelom získal Nobelovu cenu za mier a bol posledným juhoafrickým apartheidovým prezidentom.Rodák z Johannesburgu podľahol rakovine vo svojom dome vo štvrti Fresnaye v Kapskom Meste, potvrdil vo štvrtok hovorca nadácie F.W. de Klerka.De Klerk bol v Juhoafrickej republike kontroverznou postavou, keď mu počas jeho vlády mnohí pripisovali zodpovednosť za násilnosti proti čiernym Juhoafričanom a aktivistom proti apartheidu, zatiaľ čo mnohí belosi považovali za zradu jeho snahy o ukončenie apartheidu.Bol to práve de Klerk, kto 2. februára 1990 v príhovore v juhoafrickom parlamente oznámil, že Mandelu po 27 rokoch prepustia z väzenia. Krajina sa v tom čase pre brutálnu rasovú diskrimináciu a sankcie veľkej časti sveta čoraz viac prepadala do izolácie a jej kedysi stabilná ekonomika čoraz viac upadala.De Klerk, ktorého zvolili za prezidenta len päť mesiacov predtým, pritom v rovnakom vystúpení oznámil aj zrušenie zákazu činnosti Afrického národného kongresu a ďalších politických skupín bojujúcich proti apartheidu. Niektorí členovia parlamentu počas príhovoru v šoku opustili sálu, no Mandelu o deväť dní aj tak prepustili.O štyri roky neskôr, keď mohli po prvý raz voliť aj čierni Juhoafričania, zvolili Mandelu za prvého čierneho prezidenta krajiny.Medzitým, v roku 1993, udelili de Klerkovi a Mandelovi spomenutú Nobelovu cenu za ich často napätú spoluprácu v snahe posunúť Juhoafrickú republiku od inštitucionalizovaného rasizmu k demokracii.