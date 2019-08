Zomrel Ferdinand Piëch, dlhoročný patriarcha koncernu Volkswagen

Ferdinand Piëch, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. augusta (TASR) - Zomrel Ferdinand Piëch, vplyvná osobnosť nemeckého automobilového priemyslu, dlhoročný patriarcha koncernu Volkswagen AG a významný automobilový konštruktér. Mal 82 rokov. Bol vnukom Ferdinanda Porscheho.Rakúšan Piëch zomrel v nedeľu, informovali v pondelok tlačové agentúry DPA a AP.Jeho manželka Ursula Piëchová pre agentúru DPA vo vyhlásení uviedla, že jej manžel skonal v nedeľu "náhle a nečakane", ale príčinu nespresnila.napísala vdova.dodala.Podľa nemeckého denníka Bild magnát skolaboval, keď bol s manželkou v reštaurácii v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Previezli ho do nemocnice v Rosenheime, kde neskôr zomrel.Piëch bol vnukom Ferdinanda Porscheho, zakladateľa spoločnosti, ktorá nesie jeho meno, a tvorcu prvého typu legendárneho ľudového vozidla Volkswagen známeho ako VW Chrobák. Samotný Piëch bol vyše štyri desaťročia oporou automobilového priemyslu.Výkonným riaditeľom Volkswagenu bol v rokoch 1993-2002 a v tomto krízovom období dokázal firmu opäť zmeniť na ziskový koncern. Hoci bol pre svoj autoritatívny štýl riadenia obávaným zamestnávateľom, všeobecne sa mu pripisujú zásluhy za to, že spoločnosť sa stala najväčším výrobcom automobilov v Európe.Potom sa stal predsedom dozornej rady koncernu Volkswagen a aj na tomto poste si udržiaval silný strategický vplyv.Nakoniec v roku 2015 z postu odstúpil, keď prehral boj o vplyv s vtedajším výkonným riaditeľom Volkswagenu Martinom Winterkornom, len niekoľko mesiacov pred vypuknutím škandálu "dieselgate" s falšovaním emisných testov. Ten vyústil do odstúpenia Winterkorna.Piëch sa narodil vo Viedni 17. apríla 1937, jeho matkou bola Louise Porsche a otcom Anton Piëch, jeden z prvých manažérov hlavnej továrne firmy Volkswagen v nemeckom meste Wolfsburg.V roku 1963 začal pracovať v automobilke Porsche vyrábajúcej luxusné športové autá a mal zodpovednosť za testovanie a vývoj - pracoval okrem iných modelov aj na pretekárskom aute Porsche 917.V roku 1972 odišiel do Audi, kde zostal dve desaťročia, hoci záujem o Porsche mu zostal vďaka rodine. V roku 1988 sa stal výkonným riaditeľom Audi a presadzoval program úspory nákladov, čo zlepšilo výsledky tohto výrobcu luxusných áut.V januári 1993 sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti Volkswagen, kam patrí aj Audi, a vyviedol ju z krízy. Napríklad skrátil pracovný týždeň z piatich dní na štyri a postaral sa o úspech populárnych nových modelov Golf a Passat.Ignoroval hlasy pochybovačov a pretvoril model Volkswagen Beetle (Chrobák) zo 60. rokov minulého storočia na nový model New Beetle, ktorý sa stal hitom na kľúčovom severoamerickom trhu.Wolkswagen za jeho vlády kúpil po páde komunistického tábora českú automobilku Škoda a takisto prevzal aj výrobcov Lamborghini, Bentley a Bugatti.Piëch mal 13 detí z niekoľkých vzťahov a dvakrát toľko vnúčat. Druhú manželku Ursulu si vzal v roku 1984, a keď sa Piëch vzdal postu výkonného riaditeľa Volkswagenu, dvojica sa presťahovala do rakúskeho Salzburgu.Pohreb bude súkromný.