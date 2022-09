Zomrel filmár Jean-Luc Godard, za svoju tvorbu získal viacero ocenení

Novátorské postupy

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zomrel francúzsko-švajčiarsky filmár Jean-Luc Godard. Vedúci predstaviteľ francúzskej novej vlny sa dožil 91 rokov. Informuje o tom portál Deadline s odvolaním sa na francúzsky denník Libération.Jean-Luc Godard sa narodil 3. decembra 1930 v Paríži, vyrastal a študoval vo švajčiarskom Nyone. Keď sa v roku 1949 vrátil do francúzskej metropoly, začal sa venovať filmovej kritike a prispieval do nových filmových magazínov, vrátane vplyvného Cahiers du Cinéma.Odmietal tradičnú konvenčnú filmografiu, čo sa premietlo aj do jeho filmovej tvorby, v ktorej sa vyhýbal konvenciám a používal novátorské postupy.Na svetovú scénu ho vyniesla jeho debutová celovečerná snímka Na konci s dychom (1960) s Jean Seberg a Jean-Paulom Belmondom , pre ktorého rola mladého rebela na úteku predstavovala herecký prielom.Známy je aj film Vojačik s jeho prvou manželkou Annou Karinou, ktorý bol do roku 1963 zakázaný. Karina sa objavila aj snímkach ako Žena je žena (1961), Žiť svoj život (1962), Banda pre seba (1964) či Bláznivý Petríček (1965).Medzi jeho ďalšie filmy patria napríklad Pohŕdanie (1963), Vydatá žena (1964), Week End (1967), kde si zahrala jeho druhá manželka Anne Wiazemsky, Socializmus (2010) či Zbohom jazyku (2014).Vplyvný filmár získal viacero ocenení vrátane Zlatého medveďa za Alphaville (1965) či Zlatého leva za Krstné meno Carmen (1983). Americká Akadémia filmových umení a vied mu v roku 2011 udelila čestného Oscara za celoživotné dielo.