Zomrel folkový spevák a skladateľ Gordon Lightfoot, mal 84 rokov

Vo veku 84 rokov zomrel v pondelok kanadský spevák, skladateľ a gitarista Gordon Lightfoot.





Hudobník, ktorý sa v 60. a 70. rokoch preslávil ako hviezda folku a country, zomrel v torontskej nemocnici. Príčina jeho smrti nebola bezprostredne známa.Rodák z provincie Ontario pôsobil aj na americkej hudobnej scéne. Lightfoot vydal celkovo 20 štúdiových albumov - debutový v roku 1966, posledný v roku 2020. Koncertoval do vysokého veku a svoje ostatné vystúpenia odohral len v apríli.Jeho piesne, ktoré rozprávajú príbehy o kanadskej identite, nahrali mnohí iní interpreti ako Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan, Neil Young, Jerry Lee Lewis, Harry Belafonte, Marty Robbins, Olivia Newton-Johnová či Grateful Dead.Cover verzie jeho piesní majú na konte aj viacerí českí interpreti; známa je napríklad "Kočovní herci" (Rainy Day People) v podaní Františka Nedvěda.Medzi najznámejšie Lightfootove hity sa zaraďujú "If You Could Read My Mind", "The Wreck of the Edmund Fitzgerald", "Early Morning Rain", "Ribbon of Darkness", "Sundown", "Carefree Highway" alebo "Summertime Dream"."Prišli sme o jedného z našich najväčších spevákov a skladateľov. Gordon Lightfoot vo svojej hudbe zachytil ducha našej krajiny. Nech jeho tvorba naďalej inšpiruje budúce generácie," uviedol kanadský premiér Justin Trudeau.