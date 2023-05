Patrónom festivalu Nová dráma 2023 je I. Bauersima

Festival Nová dráma/New Drama, venovaný súčasnej dráme na slovenských javiskách, sa tento rok uskutoční 15. až 20. mája v bratislavských divadlách. "Prvé predstavenie sa odohrá už 14. mája, ale festivalový základ zostáva šesťdňový. Hlavný program hodnotí objektívna festivalová porota, zložená zo zahraničných odborníkov," uviedla v utorok na tlačovej konferencii Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom podujatia.





V poradí 19. ročník festivalu sa nesie v znamení témy Divadlo v exile. V programe figurujú okrem desiatich súťažných inscenácií slovenskej a svetovej drámy workshopy, prednášky, konferencie a mutilmediálne presahy.O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama rozhodne medzinárodná porota. Fekete označila tú tohtoročnú za exkluzívnu. "Je to jedna z najlepších porôt, aké sme vôbec mali v histórii Novej drámy," poznamenala k porote, v ktorej bude aj spolupredseda francúzskeho festivalu Avignon Off Harold David a švajčiarsky dramatik Igor Bauersima. Ten bude tiež patrónom aktuálneho ročníka Novej drámy, na festivale sa predstaví aj na masterclass 16. mája. "Nie náhodou je patrónom festivalu, on sám je svojím spôsobom exulantom. Zažil na vlastnej koži, keď v roku 1968 spolu so svojou rodinou museli doslova utiecť z Prahy a usadili sa vo Švajčiarsku," poznamenala Fekete.

V programovej sekcii Focus festival zaostrí na Ukrajinu, predstaví súčasnú ukrajinskú drámu, tvorbu v exile. Uvedie ju prednáška ukrajinského režiséra Olega Liptsina.



"Tento rok privítame štyri desiatky zahraničných hostí a mnohí z nich sa so slovenským divadlom stretnú prvýkrát. Veríme, že tento kontakt bude obojstranne zaujímavý. V rámci sprievodného programu sme prichystali aj nové formáty so zámerom rozšíriť pole dosahu novej drámy," avizuje Fekete.



Aktuálne informácie o festivale nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk a na facebookovom profile podujatia.