Zomrel fotograf Erich Lessing, pracoval pre agentúry Magnum a AP

Viedeň 29. augusta (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v utorok vo Viedni známy rakúsky fotograf Erich Lessing. Informovala o tom v stredu agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie rakúskej židovskej obce.Lessing je známy predovšetkým dokumentovaním diania v Európe v 50. rokoch. Je tiež autorom mnohých obrazových publikácií na historické a zemepisné témy.Narodil sa 13. júla 1923 vo Viedni v židovskej rodine zubára a koncertnej klaviristky. V roku 1939 utiekol pred nacistami do Palestíny. V Haife sa vyučil za rádiotechnika. Pracoval v rôznych zamestnaniach: okrem iného choval kapry v kibuci.Nakoniec sa vrátil k svojmu koníčku z mladosti, ktorým bolo fotografovanie; prvý fotoaparát si kúpil ako 13-ročný. Najprv robil bežné portrétne a skupinové fotografie, počas druhej svetovej vojny stal fotografom britskej armády.V roku 1947 sa Lessing vrátil do Rakúska. Pracoval pre agentúru Associated Press, v roku 1951 sa stal členom legendárnej agentúry Magnum Photos. Jeho zábery zverejňovali popredné magazíny ako Quick, Life, Paris Match či Epoca.V 50. rokoch zachytil rad významných politických udalostí, ako boli návšteva nemeckého kancelára Konrada Adenauera v Paríži (apríl 1951), podpísanie Rakúskej štátnej zmluvy (15. mája 1955), stretnutie predstaviteľov Sovietskeho zväzu, USA, Francúzska a Veľkej Británie v Ženeve (18. júla 1955) alebo povstanie v Maďarsku v roku 1956.Po roku 1960 sa venoval tvorbe fotografických publikácií so zemepisnými a umeleckými témami. Dokumentoval aj vznik niektorých významných filmov, napríklad snímky Moby Dick (Biela veľryba, 1956), či filmu Grék Zorba (1964).Lessing bol nositeľom celého radu ocenení, napríklad Ceny mesta Viedeň za výtvarné umenie (1976), Pamätnej medaily Imreho Nagya za fotografickú dokumentáciu Maďarského povstania v roku 1956 (1976) či Veľkej rakúskej štátnej ceny za umeleckú fotografiu (1997).