Argentínska vláda požiadala MMF o skoršie uvoľnenie financií

Buenos Aires 29. augusta (TASR) - Argentínska vláda požiadala Medzinárodný menový fond (MMF) o skoršie uvoľnenie financií z dohodnutého 3-ročného pohotovostného úveru v celkovej hodnote 50 miliárd USD (42,70 miliardy eur). Uviedol to v stredu argentínsky prezident Mauricio Macri. Argentínska mena sa prepadla na nové historické minimum okolo 32 ARS/USD.Kurz pesa klesol tento rok oproti americkému doláru už o vyše 42 %. Investori sa obávajú, že pri súčasnej vysokej inflácii, slabom výkone ekonomiky a výpredajoch na rozvíjajúcich sa trhoch môže mať Argentína na budúci rok problémy so splatením svojich záväzkov.povedal Macri v televíznom prejave. Ako dodal, cieľom tohto kroku je ukončenie súčasnej neistoty.Od začiatku roka predala centrálna banka na devízovom trhu 12,88 miliardy USD s cieľom stabilizovať menu a len v utorok (28.8.) predala 200 miliónov USD. Napriek tomu kurz meny ďalej klesal. Vláda predpokladá, že tento rok klesne ekonomika o 1 %, v budúcom roku však počíta s návratom k rastu, ktorý by mal dosiahnuť 1,5 %. "Garancia splatenia záväzkov v roku 2019 nám umožní obnoviť dôveru a vrátiť sa čo najskôr na cestu rastu," uviedol argentínsky prezident.Argentína sa s MMF dohodla na pohotovostnom úvere začiatkom júna tohto roka. Urobila tak preto, aby sa vyhla vysokým nákladom na financovanie na dlhopisových trhoch, čo aj nakrátko peso stabilizovalo. Ešte v júni získala 15 miliárd USD a vyplatenie ďalších 3 miliárd USD bolo pôvodne určené na september. Teraz chce vláda vyplácanie peňazí urýchliť.Už žiadosť o pomoc MMF znamenala výraznú zmenu v postoji Buenos Aires, keďže Argentína do tohto roka odmietala akúkoľvek spoluprácu s MMF. Dôvodom vyhýbania sa fondu bola obrovská hospodárska kríza z rokov 2001-2002, z ktorej Argentínčania obviňujú práve MMF a jeho nanútené úsporné opatrenia. Nezamestnanosť v Argentíne vtedy prudko vzrástla a milióny ľudí spadli pod hranicu chudoby. Podľa Macriho však nová dohoda s MMF umožní Argentíne(1 EUR = 1,1710 USD)