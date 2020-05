Zomrel František Vavrinčík, bývalý popredný trojskokan spolupracoval aj s Jozefom Adamcom

Posúval slovenské rekordy

Československo reprezentoval aj v Pohári UEFA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Banskej Bystrici v sobotu 2. mája zomrel niekdajší popredný trojskokan, neskôr skokanský tréner plejády špičkových atlétov armádneho strediska Dukla a v 80. rokoch aj kondičný tréner prvoligového futbalistov Dukly František Vavrinčík.Rodák zo zakarpatského Nového Klenovca by sa bol 18. septembra dožil 80 rokov. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na svojom webe.V roku 1961 získal bronz na čs. šampionáte a ako prvý Slovák skočil za 15 m (15,10). Osobné maximum 15,52 m však dosiahol až v banskobystrickej Dukle (1968), kde v roku 1966 nastúpil ako skokanský tréner a pod jeho vedením moravský rodák Pavel Sasín posunul slovenský rekord v trojskoku za 16 m (16,07 m v r. 1971, na halových ME 1976, na ktorých skončil šiesty, až na 16,36 m).Na začiatku kariéry radami v technike externe výdatne pomohol aj Jánovi Čadovi, prvému Slovákovi, ktorý v roku 1983 skočil za 17 metrov. V lete 1982 v Dukle trénoval aj Jána Zvaru, prvého čs. skokana do výšky s výkonom 230 cm (236 cm dodnes iný Slovák neskočil).Počas pôsobenia a štúdia v Prahe na FTVS KU sa zoznámil aj s fenomenálnym trnavským futbalistom Jozefom Adamcom. Keď ho angažovali za trénera vtedy druholigovej Dukly Banská Bystrica, nahovoril Františka Vavrinčíka, aby prevzal post asistenta zodpovedného za kondičnú prípravu.Po postupe do I. ligy mužstvo skončilo v čs. lige 1983/84 štvrté a reprezentovalo v Pohári UEFA - vypadlo v 1. kole. V rokoch 1988 - 1998 bol zástupca veliteľa armádneho strediska a v Dukle končil v roku 2008 ako kondičný tréner futbalovej mládeže.