Zomrel futbalista Just Fontaine, s 13 gólmi najlepší strelec MS 1958

Doteraz neprekonaný rekord

Po konci kariéry bol trénerom

1.3.2023 (SITA.sk) - Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť najlepší strelec futbalových majstrovstiev sveta z roku 1958 Francúz Just Fontaine. Rodák z Maroka v júni 1958 potiahol Francúzov k zisku bronzu trinástimi gólmi, pričom na druhej priečke hodnotenia topkanonierov boli šesťgoloví 17-ročný Brazílčan Pelé a Nemec Helmut Rahn.Na uvedený počet presných zásahov potreboval Fontaine šesť duelov, pričom do nominácie národného tímu "krajiny galského kohúta" sa pred MS dostal na poslednú chvíľu.Za zmienku stojí jeho štvorgólové predstavenie v súboji o bronz proti výberu Západného Nemecka, v ktorom, navyše, nepremenil pokutový kop. Rekord Fontaina doteraz nik neprekonal. Zaujímavosťou je, že na MS 1958 strieľal góly v požičaných kopačkách, keďže svoje si zničil pri tréningu."Nemyslím si, že niekedy niekto prekoná tento môj rekord," hovoril Fontaine v roku 2006. V jeho časoch neboli možné striedania počas zápasov. "Ten, kto by to chcel spraviť, má pred sebou mimoriadne náročnú úlohu. Pri siedmich dueloch by musel skórovať v priemere dvakrát v každom stretnutí," dodal.Rekordérom v počte gólov na MS je Nemec Miroslav Klose so 16 presnými zásahmi, dosiahol ich však na štyroch turnajoch. Fontaine v roku 1958 prekonal jedenásťgólového Maďara Sándora Kocsisa z MS 1954.Just Fontaine za futbalovú reprezentáciu Francúzska absolvoval 21 duelov a strelil v nich dovedna 30 gólov. Hráčsku kariéru ukončil ako 28-ročný v roku 1962, keďže sa úplne nedokázal vyliečiť zo zlomeniny nohy, ktorú trpel v marci 1960.Neskôr ako tréner viedol krátko reprezentácie Francúzska a Maroka, na klubovej úrovni bol kormidelníkom Luchonu, tímu Paríž Saint-Germain a FC Toulouse.