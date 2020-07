Zomrel Grant Imahara, známy je z Ničiteľov mýtov a spolupracoval aj na trilógii Hviezdnych vojen

K Ničiteľom mýtov sa pridal v tretej sérii

Nikdy nechcel byť James Bond

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 49 rokov náhle zomrel americký elektrotechnický inžinier a robotik Grant Imahara, známy z vedecko-technických televíznych relácií Ničitelia mýtov (2003) a White Rabbit Project (2016). Podľa magazínu The Hollywood Reporter skonal losangeleský rodák následkom mozgovej aneuryzmy.Zármutok nad jeho úmrtím už medzičasom vyjadrilo viacero jeho bývalých kolegov, ako napríklad Adam Savage, Kari Bryon, Tory Belleci a tiež televízia Discovery Channel.Imahara sa k tímu Ničiteľov mýtov z dielne Discovery Channel pridal v tretej sezóne, keď nahradil Scottie Chapman a v šou zotrval do roku 2014, keď odišiel spolu s ďalšími spolumoderátormi Kari Byron a Torym Bellecim. Trio sa pred kamerou znovu stretlo v roku 2016 pri spolupráci na White Rabbit Project z produkcie Netflixu, ktorý však vydržal len jednu sezónu.Počas účinkovania v Ničiteľoch mýtov využíval svoje technické znalosti na navrhovanie a stavbu robotov pre šou a pracoval tiež s počítačmi a elektronickými zariadeniami.Imahara študoval elektrotechniku na University of Southern California, no chvíľkovo pochyboval o svojom smerovaní a chcel sa stať scenáristom. Po absolvovaní štúdia získal miesto v THX labs, ktoré v tom čase patrili pod Lucasfilm.Počas deviatich rokov v Lucasfilme pôsobil v THX a tiež Industrial Light and Magic (ILM) a spolupracoval na prequelovej trilógii Hviezdnych vojen a tiež snímkach Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003), Galaxy Quest (1999), xXx: Nová dimenzia (2005), Van Helsing (2004), Stratený svet: Jurský park (1997), A.I. Umelá inteligencia (2001) alebo Terminátor 3: Vzbura strojov (2003)."Páčilo sa mi navrhovať a stavať veci, prichádzať na to, ako niečo funguje a ako to vylepšiť alebo použiť iným spôsobom. Ako dieťa som nikdy nechcel byť James Bond, chcel som byť Q, pretože on navrhoval všetky tie vecičky. Dalo by sa povedať, že som k tomu prišiel prirodzene," vyjadril sa Imahara v roku 2008 v rozhovore pre Machine Design.