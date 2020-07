Dážď a búrky odložili štart prvej arabskej misie na Mars

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 - Štart prvej arabskej vesmírnej misie na Mars z Japonska odložili na piatok z dôvodu zlého počasia. Štart sondy s názvom Amal bol naplánovaný na stredu skoro ráno.Do vesmíru ju z odľahlého japonského ostrova Tanegašima mala vyniesť japonská raketa H-IIA. Tím zo Spojených arabských emirátov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter najnovšie informoval o zmene dátumu, keďže v oblasti štartu očakávajú počas najbližších dní búrky a dážď.Amal, čo znamená nádej, by sa mala dostať na Mars vo februári 2021. Okolo červenej planéty by mala obiehať najmenej dva roky. Sonda bude vybavená tromi typmi senzorov, ktoré budú po prvý raz merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období.V nadchádzajúcich dňoch by mali vyštartovať aj ďalšie dve misie na Mars - americká a čínska. Japonsko si naplánovalo misiu na túto planétu na rok 2024.