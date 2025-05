Zomrel gréckokatolícky kňaz Imrich Marinčák, jeden z posledných pamätníkov Prešovského soboru

Pomáhal partizánom

21.5.2025 (SITA.sk) - Vo veku 97 rokov zomrel v pondelok 19. mája gréckokatolícky kňaz Imrich Marinčák, ktorý 28 rokov pôsobil v kňazskej službe.Zádušnú svätú liturgiu s pohrebnými obradmi bude vo štvrtok 22. mája o 10:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sláviť prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Telesné pozostatky zosnulého budú uložené na cintoríne v Prešove-Solivare. Informoval o tom hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.Imrich Marinčák sa narodil 8. júla 1928 vo Fulianke (okres Prešov). Počas 2. svetovej vojny bol deportovaný do koncentračného tábora v Nemecku, odkiaľ sa mu podarilo utiecť. Následne pomáhal partizánom, čo viedlo k jeho opätovnému zajatiu.Po vojne študoval v prešovskom seminári, no počas násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 bol internovaný a spolu s ďalšími bohoslovcami, kňazmi a biskupom Vasiľom Hopkom zažil väzenie a sústreďovací tábor. Následne nastúpil na základnú vojenskú službu v pomocných technických práporoch (PTP).Po prepustení v roku 1953 pracoval v rôznych civilných zamestnaniach, napokon 30 rokov v Poľnohospodárskych stavbách v Prešove. V roku 1968 dokončil teologické štúdiá, ale vysviacka mu bola z politických dôvodov znemožnená.Dlhé roky pôsobil ako kantor v prešovskej katedrále. Kňazskú vysviacku prijal z rúk vtedajšieho arcibiskupa Jána Hirku až v roku 1997 vo veku 68 rokov. Napriek pokročilému veku aktívne slúžil v katedrálnom chráme, najmä ako spovedník.Otec Imrich Marinčák bol ženatý, so svojou manželkou Zuzanou vychovali tri dcéry. Jeho život bol svedectvom vernosti viere aj v časoch perzekúcie a neslobody. Pri príležitosti 75. výročia tzv. Prešovského soboru poskytol osobné svedectvo o násilnej likvidácií gréckokatolíckej cirkvi v dokumentárnom televíznom magazíne.