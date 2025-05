Spravodlivé zľavy či zákaz greenwashingu, vláda schválila novelu zákona o ochrane spotrebiteľa

Reakcia na európske smernice

Zmeny v informačných povinnostiach

Sprísnenie pravidiel greenwashingu

21.5.2025 (SITA.sk) - Vládny kabinet schválil novelu zákona o ochrane spotrebiteľa. Návrh zákona prináša nové právo na opravu tovaru, sprísňuje pravidlá pre ekologické tvrdenia, posilňuje postavenie spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie a určuje pravidlá pri výpočte zľavy na tovar.„Slovenský spotrebiteľ musí mať rovnaké postavenie ako spotrebiteľ v Nemecku či Francúzsku. Musí vedieť, ako dlho mu tovar vydrží, či sa dá opraviť a čo je len marketingový trik. Právo na opravu a zákaz greenwashingu sú konkrétne opatrenia, ktoré menia pravidlá v prospech ľudí,“ uviedla ministerka hospodárstva a podpredsedníčka vlády SR Denisa Saková Novela reaguje na dve nové európske smernice zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám a podporu opráv. Výrobcovia budú povinní zabezpečiť opravu vybraných druhov tovaru napríklad práčok, vysávačov či mobilných telefónov na žiadosť spotrebiteľa, a to bezplatne alebo za cenu, ktorá ho neodradí. Zároveň, ak si spotrebiteľ pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru (reklamácii) vyberie ako nápravu opravu tovaru, doba zodpovednosti obchodníka za vady sa predĺži o 12 mesiacov.Novela zavádza aj európsky formulár pre informácie o oprave, ktorý umožní spotrebiteľovi jednoducho porovnať ponuky opravovní. Po jeho poskytnutí bude opravovňa viazaná podmienkami uvedenými vo formulári minimálne 30 dní. Slovensko zároveň vytvára právny rámec pre budúce napojenie na plánovanú európsku online platformu pre opravy, ktorá má byť spustená v roku 2027.Zmeny sa dotknú aj informačných povinností obchodníkov. Tí budú musieť pred uzavretím zmluvy informovať o životnosti výrobku, dostupnosti náhradných dielov a softvérových aktualizáciách. Zavádza sa aj povinnosť viditeľne informovať o zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, ako aj o spotrebiteľskej záruke na životnosť tovaru – napríklad formou označenia priamo na regáli alebo obale.Novela výrazne sprísňuje i pravidlá v oblasti tzv. greenwashingu. Obchodníci nebudú môcť označiť výrobok za ekologický či opraviteľný, ak to nebudú vedieť jednoznačne preukázať. Zakázané budú aj praktiky, ktoré spotrebiteľa navádzajú na predčasnú výmenu spotrebného materiálu, ako napríklad tonerov do tlačiarní.Zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax a judikatúru Súdneho dvora EÚ . Precizuje sa právna úprava zodpovednosti obchodníka za vady použitých vecí a spresňujú sa aj pravidlá prezentácie zliav spotrebiteľom. Pri výpočte zľavy budú obchodníci musieť vychádzať z najnižšej ceny tovaru za posledných 30 dní, čím sa má zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov o výške zľavy.