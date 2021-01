Zomrel herec Andy Hryc, dlhodobo bojoval s akútnou leukémiou

V nedeľu o 3.13 h zomrel po ťažkej chorobe herec a podnikateľ Andy Hryc. Informovala o tom jeho dcéra Wanda Adamík Hrycová na sociálnej sieti.



"Posledné slová, ktoré som mu povedala, boli 'ľúbim ťa', posledné slová, ktoré povedal on, boli 'aj ja ťa veľmi ľúbim'," uviedla Hrycová.







Andrej Hryc (známy ako Andy Hryc) sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave. Absolvoval Divadelnú fakultu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach. Neskôr sa presunul do hlavného mesta a účinkoval v Divadle Nová Scéna. Generálnym riaditeľom Rádia Twist bol v rokoch 1992-2005. Počas pôsobenia v rádiu bol v roku 1998 vymenovaný vládou Seychelskej republiky za konzula na Slovensku a medzi rokmi 1999 – 2002 pôsobil ako poradca ministra kultúry. V roku 2002 sa stal riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave.



Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach. Od 70. rokov sa začal objavovať v televíznych filmoch, ktorých má na konte nespočetné množstvo. V roku 1975 si zahral v komédii Sebechlebskí hudci z obdobia tureckých vpádov v polovici 17. storočia od režiséra Jozefa Zachara. Medzi tie najúspešnejšie patria napríklad: Zbojníci (1978) od režiséra Pavla Haspru, Višňový sad (1978), kde sa pod réžiu podpísal Jozef Budský. Exceloval aj v dráme Miroslava Luthera Ráno pod mesiacom (1979). Televízny film bol nakrútený podľa rovnomennej novely spisovateľa Alfonza Bednára. Umelecký herecký výkon v roku 1998 podal v postave mafiána vo filme Vlada Balca Rivers of Babylon.

Na archívnej snímke herec Andy Hryc počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara.

Foto: TASR - Pavol Zachar



Herec zažiaril i v českom filme Habermannov mlyn (2010), kde režisér Juraj Herz otvára jednu z najkontroverznejších kapitol českej histórie - povojnový odsun Nemcov. V tom istom roku sa zhostil úlohy vo filme režiséra Petra Šíchu Bastardi. V roku 2013 bol Andy Hryc súčasťou hereckého tímu v príbehu lásky z Osvienčimu s názvom Collete. Hoci vo viacerých z filmov stál voči nacistom vždy v inej pozícii, vo všetkých stvárnil negatívnu rolu. Andyho Hryca si diváci pamätajú aj ako zloducha zo snímky Kamarád do deště (1999) či z filmu Černí baroni.



Andrej Hryc v minulosti pôsobil aj v politike. Po revolúcii bol súčasťou Verejnosti proti násiliu, neskôr stál pri zrode HZDS Vladimíra Mečiara. Svoju účasť pri zrode hnutia neskôr označil za grandiózny omyl a po odchode z politiky založil Rádio Twist. Až neskôr sa začal angažovať v strane Váš kraj, ktorý sa rozhodol premenovať na politický subjekt Korektúra – Andrej Hryc. V máji 2019 kandidoval do eurovolieb. Po neúspechu sa rozhodol vedenie strany opustiť.



V pozícii generálneho riaditeľa Rádia Twist bol Andrej Hryc organizátorom mnohých verejných aktivít v prospech detských domovov, dobročinných organizácií, napr. Červeného kríža, Ligy proti rakovine, nadácie Úsmev ako dar, nadácie Twist kontra AIDS. Známy slovenský herec sa musel vysporiadať s tragickou smrťou svojho syna, ktorý havaroval v roku 2008.