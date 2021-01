Knižnice v Prešovskom kraji opäť slúžia svojim čitateľom, návštevnosť príjemne prekvapila

Prvé dva dni prišli stovky ľudí

Štatistiky prekvapili aj zamestnancov

Knihy musia do karantény

Požičiavajú tiež e-knihy

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Všetkých osem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je od tohto týždňa opäť prístupných verejnosti, avšak v obmedzenom režime za podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva Na vstup do knižnice je potrebný negatívny test na koronavírus, doklad o prekonaní tohto ochorenia nie starší ako tri mesiace, či zaočkovanie druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynuli aspoň dva týždne.Napriek obmedzeniam zaznamenali v Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove po mesačnej pauze vysoký záujem čitateľov. Za prvé dva dni obslúžili takmer 900 ľudí.Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , v kraji sú od tohto týždňa otvorené župné knižnice v Prešove, Bardejove, Humennom, Levoči, Vranove nad Topľou a Svidníku.Podtatranská knižnica v Poprade a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni fungujú cez takzvané výdajné miesto.„Čitateľ si ponuku kníh nájde v online katalógu knižnice a následne si vybrané tituly objedná telefonicky alebo emailom. Zamestnanci knižnice mu knihy pripravia a dohodnú s ním termín vyzdvihnutia. Knihy môže čitateľ vrátiť znovu cez výdajné miesto alebo bibliobox,“ vysvetlila Jeleňová.Ako agentúru SITA informovala Michaela Demková z metodického oddelenia Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, jej užívatelia ocenili znovuotvorenie a už počas prvých dní využili možnosť opäť siahnuť po dostupnej literatúre.Dôkazom sú podľa nej štatistické údaje, ktoré prekvapili aj samotných zamestnancov knižnice.„Počas prvých dvoch dní naši knihovníci obslúžili takmer 900 návštevníkov. Vypožičali a predĺžili skoro 6 000 kníh. Urobili viac, ako sto rezervácií na tituly, ktoré sú aktuálne požičané. Boli to vskutku náročné dni, ale sú nepopierateľným dôkazom, že ľudia knižnice naozaj potrebujú, a to nie iba v Prešove, ale na celom Slovensku,“ zdôraznila riaditeľka knižnice Iveta Hurná.Ako dodala Demková, práca knihovníkov je pri platných obmedzeniach náročnejšia.Pri vstupe musia návštevníkom okrem dezinfekcie kontrolovať príslušný doklad, ktorý preukazuje, že sa na neho nevzťahuje zákaz vstupu.Podstatné je tiež zaistiť zachovávanie odstupov a obmedzený počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu.Zároveň sa pracovníci knižníc musia postarať o tituly vracajúce sa od čitateľov a dať ich na niekoľko dní do „karantény“.„Knižnica poskytuje aj službu objednávania voľne dostupných kníh prostredníctvom e-mailu. Súčasne svojich čitateľov ubezpečuje, že pokuty budú do odvolania odpustené,“ uviedla Demková.Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pre verejnosť naďalej pripravujú online aktivity na podporu čítania.Taktiež sú v nich bezplatne dostupné výpožičky e-kníh, a to z ponuky viac ako deväťtisíc titulov.“Zmeny vo forme poskytovania služieb a výpožičného času odporúčame sledovať čitateľom na webových stránkach jednotlivých knižníc,“ dodala Jeleňová.